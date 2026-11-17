Компания HP запустила продажи высокопроизводительной рабочей станции ZGX Fury G1n, созданной специально для локальной разработки и развертывания нейросетей. Новинка переносит вычислительную мощь уровня дата-центров в формат настольного ПК, избавляя компании от зависимости от облачных серверов — правда, ценник у нее тоже оказался вполне серверным.

В основе системы лежит суперчип NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra, который объединяет 72-ядерный процессор Arm Neoverse V2 и графический ускоритель Blackwell Ultra. Суммарный объем памяти станции в базовой конфигурации составляет 748 Gb: из них 496 Gb высокоскоростной LPDDR5X выделено для процессора, а 252 Gb памяти HBM3e с пропускной способностью до 7,1 ТБ/с — для графики. При необходимости конфигурацию можно расширить за счет установки дискретных видеокарт NVIDIA RTX PRO 2000 или RTX PRO 4000, что увеличит общий объем видеопамяти до 276 Gb.

Такой запас ресурсов позволяет системе выдавать производительность до 20 петафлопс (в вычислениях FP4). По заявлению производителя, ZGX Fury G1n способна локально дообучать большие языковые модели объемом до 100 миллиардов параметров и запускать модели на триллион параметров. За стабильную работу под пиковыми нагрузками отвечает система жидкостного охлаждения, мощность блока питания с сертификатом Titanium составляет 1600 Вт. Несмотря на настольный формат, при необходимости корпус станции легко монтируется в стандартную серверную стойку (занимает 5U).

Рабочая станция поставляется с предустановленной ОС Ubuntu 24.04 LTS, фирменным пакетом утилит HP Z Toolkit и программным стеком NVIDIA для работы с ИИ. Чтобы у разработчиков была возможность масштабировать мощности, станцию оснастили сетевым адаптером NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC с двумя портами QSFP112 (до 400 Гбит/с каждый), что позволяет напрямую объединять несколько таких машин в единый вычислительный кластер.

На американском рынке базовая версия HP ZGX Fury G1n оценена в $132 000. Модификация с ускорителем NVIDIA RTX PRO 2000 обойдется в $133 000, а топовая конфигурация с RTX PRO 4000 — в $136 000.