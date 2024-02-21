В Adobe Acrobat появился AI Assistant, позволяющий взаимодействовать с документами

Компания Adobe добавила инструмент на основе генеративного искусственного интеллекта в программное обеспечение для управления PDF-файлами Acrobat. Данное решение направлено на «полное преобразование работы с цифровыми документами», которое упростит поиск и понимание информации в больших документах.

Новый инструмент, анонсированный в пресс-релизе Adobe описывается как «диалоговый механизм», который может обобщать информацию, отвечать на вопросы и давать рекомендации на основе содержимого. Он уже доступен в бета-версии для платных пользователей Acrobat.

AI Assistant призван сократить трудоемкие задачи, связанные с работой с большими текстовыми документами. Например, быстро найти информацию для исследовательских проектов или обобщить большие отчеты в краткие заметки для электронных писем, встреч и презентаций. Его можно использовать со всеми форматами документов, поддерживаемыми приложением, включая Word и PowerPoint. Чат-бот соблюдает протоколы безопасности данных Adobe, поэтому он не хранит данные из документов клиентов и не использует их для обучения.

AI Assistant может оценивать содержимое документа, выделять ключевые данные и давать рекомендации по углубленному изучению пользователями важнейших информационных аспектов. Он также генерирует список цитат, которые позволяют пользователям проверять источники данных, предоставленных AI Assistant, и создает интерактивные ссылки для быстрого перехода к конкретной информации в длинных документах. Пользователи Acrobat также могут попросить чат-бота объединить и отформатировать информацию в удобочитаемую копию для электронных писем, отчетов, презентаций и многого другого.

AI Assistant доступен для клиентов Acrobat в тарифных планах Standard ($13 в месяц), Pro ($20 в месяц) и Teams как для настольных компьютеров, так и в веб-версии. На стадии бета-тестирования продукта дополнительная оплата не потребуется. Старший вице-президент Adobe Document Cloud Абхигян Моди (Abhigyan Modi) сообщил, что «клиенты Reader и Acrobat получат доступ ко всему спектру возможностей AI Assistant через новый дополнительный план подписки, когда AI Assistant выйдет из бета-версии».

Adobe не сообщила, как долго AI Assistant будет находиться в стадии бета-тестирования, но у компании уже есть план будущих возможностей, которые она планирует реализовать. К ним относятся интеграция с генеративной моделью искусственного интеллекта Firefly, возможность одновременного извлечения информации из нескольких документов, типов документов и источников, а также функции для создания первых черновиков и редактирования копий.