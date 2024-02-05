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6 февраля, 2024
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Китай запустил первый в мире коммерческий гиперспутник с ИИ

гиперспутник

Китайский центр запуска спутников Тайюань вывел на околоземную орбиту в субботу, 3 января, первый в мире коммерческий гиперспутник с искусственным интеллектом.

Спутник Rongpiao (Xingshidai-18) с интегрированной сетью зондирования был доставлен на орбиту с помощью ракеты Smart Dragon-3 (SD-3). Ракета стартовала с морской платформы в акватории рядом с городом Янцзян в южной провинции Гуандун в Китае. Вместе с Rongpiao ракета доставила на орбиту еще восемь спутников, включая египетский спутник NExSat-1.

Гиперспутник с искусственным интеллектом разработан компанией Guoxing Aerospace Technology, он предназначен для проверки в космосе алгоритма ИИ Synaesthesia Fusion. После тестов спутник будет использоваться в качестве платформы для будущих коммуникационных сетей.

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