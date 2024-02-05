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6 февраля, 2024
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Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь уходит с поста лидера бренда

Xiaomi

Основатель и лидер Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) объявил об уходе с поста генерального менеджера бренда. Со дня основания Xiaomi прошло почти 14 лет, за это время компания выпустила много линеек смартфонов, огромный спектр устройств умного дома и с недавних пор, электромобили.

Пост главы компании займет Лу Вейбинг (Lu Weibing), правая рука Цзюня и многолетний лидер суббренда Redmi. Он же станет спикером на будущих конференциях и презентациях компании, ближайшая из которых будет посвящена смартфону Xiaomi 14 Ultra. Позицию генерального менеджера Redmi займет Ван Тен Томас.

А Лей Цзюнь отныне будет сосредоточен на развитии автомобильного бизнеса компании. Он подчеркнул, что мобильное подразделение останется ключевым для Xiaomi, и «сам он продолжит уделять ему достаточно энергии».

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