«Яндекс» продают за 475 млрд рублей группе частных инвесторов

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд. рублей.

Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Новой головной компанией станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором Яндекса останется Артем Савиновский. «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Кроме того, «Яндекс» предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Отмечается, что «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика, но ни у одного из них нет контролирующей доли. Это структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «ИНФИНИТУМ»; структура группы «ЛУКОЙЛ»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс».

Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого был создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе. «Фонд менеджеров» сможет номинировать двух из десяти членов будущего Совета директоров МКАО «Яндекс».

Согласовать сделку по продаже бизнеса «Яндекса» должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы. Сделку планируется закрыть во второй половине 2024 года.