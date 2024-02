Яна Кримпе: «Asan İmza» — это азербайджанский бренд»

Компания B.EST Solutions Azerbaijan, ведущая активную деятельность на рынке Азербайджана более 15 лет, внесла значительный вклад в развитие цифровой экономики и инновационных решений в стране. Сегодня “Asan İmza” — ключевой компонент электронного государства, который широко используется гражданами, предпринимателями — физическими и юридическими лицами, а также государственными служащими и является электронным удостоверением личности гражданина Азербайджана в цифровом мире. О перспективах технологического развития “Asan İmza” в интервью vergİler.az рассказала учредитель и руководитель компании B.EST Solutions Яна Кримпе. Мы публикуем перевод этого материала.

— Как известно впервые “Asan İmza” была применена в налоговой системе страны. Скажите, в каких еще отраслях в настоящее время используется данная технология? Какие новые электронные сервисы могут быть интегрированы с “Asan İmza” и в каких новых отраслях она может быть применена (медицина, страхование и т.д.)?

— На сегодняшний день более 300 миллионов транзакций совершено с “Asan İmza”. Услуга успешно интегрирована в call-центры различных правительственных и частных организаций. Основным приоритетом услуги “Asan İmza” является, в первую очередь, безопасность и соблюдение основных мировых стандартов в этой области для проведения онлайн транзакций и безналичных расчетов, с одновременным обеспечением высокой конфиденциальности персональных данных пользователей и государственных информационных систем. Поэтому при внедрении любой инновации тщательно анализируются риски и вызовы, связанные с глобальными киберугрозами. Наша компания осознает всю ответственность и поэтому не всегда спешит применять все новинки индустрии, принимая во внимание, что услуга “Asan İmza” относится к так называемой индустрии RegTech. Регуляторные технологии (RegTech) — это новая платформа, которая сочетает в себе регуляции и технологии для облегчения соблюдения все более сложных правил в различных отраслях.

Благодаря активному партнерству с государственными и частными секторами, включая все банки, более 2000 электронных услуг доступны по всей республике с помощью “Asan İmza”.

“Asan İmza” также широко используется в других важных отраслях, таких как страхование, медицина, образование и др.

С учетом последних мировых тенденций в области электронных решений, в Азербайджане наблюдается динамичное появление новых цифровых предложений как на государственных, так и на частных интернет-порталах. Мы тщательно следим за развитием этих инноваций и активно работаем над интеграцией мобильной электронной подписи в различные электронные системы.

— Технологический прогресс диктует новые вызовы. Появляются новые методы идентификации и аутентификации. Каким вы видите технологическое развитие “Asan İmza” на ближайшие годы?

— В стремлении поддержать амбициозную национальную задачу по превращению нашей страны в мирового лидера в цифровой экономике и обеспечить всеобщий доступ к передовым инновациям, компания B.EST Solutions Azerbaijan продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие мобильного электронного идентитета “Asan İmza”.

Одной из последних инноваций является внедрение и запуск технологии “Asan İmza” на eSİM, что впервые в мире осуществлено в Азербайджане. Встроенная цифровая SIM-карта позволяет пользователям удаленно настраивать и активировать SIM-карту без необходимости получения традиционной физической SIM-карты. Виртуальная карта встраивается непосредственно в современный смартфон, в процессе производства и может быть удаленно программирована необходимым профилем SIM-карты оператором мобильной сети, что позволяет пользователям подключаться к сотовой сети. Эта технология предоставила возможность удаленно активировать услугу “Asan İmza”, что улучшило удобство использования услуги для широкого спектра онлайн-транзакций и взаимодействий с государственными и частными учреждениями.

Также запускается инновационная услуга в области кибербезопасности — услуга дополнительного шифрования и дешифрования (encryptİon-decryptİon) документов. С учетом появления новых угроз и методов атак на цифровые платформы использование дополнительных механизмов безопасности становится жизненно важным. Дополнительное шифрование с усиленной мобильной электронной подписью “Asan İmza” выполняет решающую роль в обеспечении высокой степени безопасности в онлайн-транзакциях. Этот механизм защиты гарантирует, что конфиденциальная информация пользователя остается недоступной для несанкционированных лиц, поддерживая тем самым доверие к системе электронной подписи. Эту услугу можно будет также использовать для шифрования электронных кошельков, крипто-кошельков и т.д.

В ближайшие дни будет запущен новый портал asandoc.az, который будет предлагать следующие услуги: шифрование и дешифрование файлов; multİsİgn — одновременное подписание большого количества документов; проверка подписи; утверждение/отклонение запроса на документ; использование предопределенных контактов, групп подписантов и ролей; отправка документа по ссылке через электронную почту и т.д.

В целях предотвращения потенциальной угрозы, исходящей от развития квантовых вычислений и искусственного интеллекта, наша компания приняла стратегическое решение о преждевременном внедрении квантово-устойчивых криптографических алгоритмов в сервис “Asan İmza”. Такой подход обусловлен необходимостью обеспечения долгосрочной защиты данных граждан Азербайджана от квантового дешифрования. Реализация данной инициативы направлена на предотвращение возможности взлома защищаемых нами информационных активов с помощью квантовых компьютеров в будущем.

Мы убеждены, что эти инновации окажут существенное влияние на обеспечение устойчивых механизмов развития цифровой экономики в Азербайджане.

— Со временем виртуальные SİM-карты (eSIM) постепенно заменят классические. Производители смартфонов уже постепенно отказываются от слотов для SİM-карт. В Азербайджане сервис eSIM также доступен. Что может предложить “Asan İmza” пользователям eSIM?

— С учетом растущего интереса пользователей к услуге “Asan İmza” и с целью обеспечения максимального удобства использования данной услуги, наша компания в партнёрстве Государственной налоговой службой при Министерстве экономики предоставила инновационную услугу eSİM “Asan İmza” – новое поколение усиленной мобильной цифровой подписи. “Asan İmza” на eSIM стала впервые в мире доступна в Азербайджане для абонентов Azercell Telecom, которые могут обратиться за получением eSIM “Asan İmza” как для переноса услуги “Asan İmza” с существующей физической SIM-карты, так и для первичного приобретения мобильной цифровой подписи. Важно отметить, что цифровое решение eSIM “Asan İmza” поддерживается современными смартфонами, использующими технологию eSIM. В скором времени эта технология будет доступна также для абонентов других мобильных операторов.

Следует подчеркнуть, что разработанная B.EST Solutions технология основана на новом поколении мобильной идентификации с использованием криптографии нового поколения, что обеспечивает дополнительные уровни безопасности.

— Управление идентификацией на основе блокчейна — одно из самых многообещающих решений для цифровых подписей. Эта технология предлагает ряд преимуществ, включая повышенную безопасность. Насколько обеспечена защита в “Asan İmza”?

Безопасность и конфиденциальность данных – наши первоочередные задачи в “Asan İmza”. Мы уделяем особое внимание различным новым технологиям в своих решениях, включая и блокчейн. Чтобы справиться с вызовами, связанными с квантовыми компонентами, наша компания разрабатывает quantum-ready алгоритмы, следуя мировым стандартам и передовым практикам в биометрии.

Компания B.EST Solutİons Azerbaijan применяет проверенную и безопасную технологию для обеспечения защиты данных в соответствии с лучшей международной практикой, а также законами и постановлениями Азербайджанской Республики. Необходимо отметить, что мобильная электронная подпись “Asan İmza” — это азербайджанское решение “Made in Azerbaijan” и в ее разработке, внедрении и развитии участвуют азербайджанские специалисты, задача которых обеспечить безопасную цифровую среду для наших граждан.

— Есть ли мобильное приложение “Asan İmza”? Если нет, планируется ли? Чем оно может упростить использование “Asan İmza”?

— Услуга “Asan İmza” предназначена для использования на всех видах телефона, включая даже сравнительно старые кнопочные телефоны, даже без доступа к интернету. Ключевая информация и защищенные ключи безопасности хранятся внутри защищенного криптографического элемента сим-карты “Asan İmza”, обеспечивая высокий уровень защиты.

Наряду с этим, пользователям предоставлены личный кабинет “Asan İmza” на едином интернет-портале налогоплательщика e-taxes.gov.az, а также веб-сайт asanimza.az, где детально описаны возможности мобильного идентитета, способы получения и использования, а также имеется раздел часто задаваемых вопросов (FAQ). Оба этих ресурса специально адаптированы для работы на различных устройствах, включая компьютеры, планшеты и смартфоны.

Разработка приложения для услуг с “Asan İmza” также планируется. При возникновении вопросов и для получения оперативной поддержки, пользователи могут обратиться в колл-центр “Asan İmza” по номеру «1847», а также написать на наш аккаунт в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn) или отправить запрос на электронный адрес [email protected].

— Также хотелось бы получить некоторую статистическую информацию. Например, сколько сертификатов “Asan İmza” выдано по сегодняшний день? Сколько примерно транзакций осуществляется с использованием “Asan İmza” в месяц?

— К настоящему моменту было выдано более 3 миллионов сертификатов “Asan İmza”. Этот внушительный показатель подчеркивает доверие, которое пользователи проявляют к нашей инновационному цифровому решению.

Важной составляющей успешной работы является тесная интеграция со всеми государственными учреждениями, а также с банками и частными компаниями. С “Asan İmza” было совершено более 300 миллионов транзакций в более 2000 различных услуг как государственного, так и частного сектора. В среднем, в месяц совершается около 5 миллионов транзакций. Этот показатель подчеркивает популярность и эффективность услуги в сфере онлайн-взаимодействий.

— Вот уже несколько лет сохраняет актуальность вопрос о взаимном признании е-подписи на уровне государств. Каким вы видите перспективы транснационального использования цифровой подписи? Что необходимо для того, чтобы ускорить этот процесс?

— В Азербайджане перспективы транснационального использования электронной подписи обладают большим потенциалом для улучшения международных цифровых взаимодействий и облегчения международной торговли, бизнеса и государственных процессов. “Asan İmza” для нерезидентов (mResidency) играет ключевую роль в облегчении международных цифровых транзакций в Азербайджане.

За годы своей деятельности мы несколько раз инициировали вопрос создания «Центра валидации» в Азербайджане, чтобы ускорить процесс транснационального использования электронных подписей, выданных в Азербайджане. Но как частная компания, мы можем только предложить свои идеи государственным органам, ответственным за продвижение таких инициатив.

Успешное создание центра станет значимой вехой в пути Азербайджана к становлению развитой цифровой нации, способствуя безупречному движению товаров, услуг и информации через границы и создавая новые возможности для экономического роста и развития.

В ближайшее время нами запланирован запуск нового портала, предоставляющего возможность управления и подписания документов для азербайджанских бизнесменов с бизнесом из других стран (Турция, Европа и т. д.). Этот шаг является актуальным ответом на вопрос о перспективах трансграничного использования цифровой подписи.

— В каких странах сегодня применяется аналог “Asan İmza”? Рассматривается ли экспансия на новые рынки?

— Аналог технологии “Asan İmza” используется в таких странах как Эстония, Финляндия, Швеция, Австрия, Молдова, Швейцария и т. д. Сейчас наша компания ведет переговоры с целым рядом стран Ближнего Востока и Африки. По технологии “Asan İmza” на основе eSIM ведется анализ американского рынка, где все новые смартфоны уже выпускаются только на базе eSIM.

— Ваши достижения в инновационной сфере по достоинству оценены. Недавно вы были включены в список 100 глобальных женщин будущего. Что, по вашему мнению, является ключевым в вашем подходе и стиле руководства, что позволило вам выиграть престижную премию Mastercard Women SME Leaders Award 2023 и быть отмеченным Financial Times и Google как одним из ведущих инициаторов перемен?

— В июне 2023 года мое имя было занесено в список 100 глобальных женщин будущего в сфере новых технологий. В этом списке я представлена как глава и учредитель компании B.EST Solutions Azerbaİjan – оператора «Asan İmza». Это признание является подтверждением нашей ведущей роли в инновационной отрасли и нашего активного участия в имплементации последних мировых технологических трендов. Это второе по счету издание этого рейтинга. Книга с описанием 100 глобальных женщин будущего в сфере новых технологий в ближайшие дни будет опубликована в США и доступна к продаже.

Инициатива «Женщины Будущего» нацелена на поддержку женщин в реализации значимых перемен и использование технологий в качестве мощного инструмента для достижения положительных результатов в реальной жизни.

Включение в список Global Top 100 Women of the Future in Emergİng Tech — это огромная честь для меня и моей команды. Это признание свидетельствует о нашей преданности и энтузиазме, а также подчеркивает огромные перспективы, открываемые перед нами в сфере новых технологий. Я очень горда тем, что в этом рейтинге представлены достижения Азербайджана. Я безмерно благодарна моей второй Родине за предоставление возможности реализовать все свои идеи и инновации, за открытость и поддержку. На всех мировых симпозиумах и конференциях я всегда с гордостью представляю инновационный Азербайджан. Именно по этой причине Google и Financial Times в свое время внесли меня в глобальный список женщин лидеров в области цифрового идентитета как «цифрового посла Азербайджана».

Важно отметить, что благодаря инновационному подходу, B.EST Solutİons получила признание от многих организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Google, Financİal Times, Европейский союз, ОЭСР, Государственный департамент США и Национальный институт стандартов и технологий США.