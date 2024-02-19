HPE Aruba Unified SASE — идеальное решение для безопасного и бесперебойного подключения

Число внедрений технологии безопасного пограничного доступа Secure Access Service Edge (SASE) среди организаций продолжает расти. По данным Dell’Oro Group, мировой рынок SASE еще в 2022 году превысил 6 млрд. долларов, показывая устойчивый рост на более чем 30% каждый год. SASE продолжает свое развитие на фоне острой потребности многих предприятий в удовлетворении спроса на повышенную производительность приложений и повышенную сетевую безопасность по мере роста числа удаленных пользователей и переноса приложений в облако. SASE может заменить распространенный в последнее время VPN системами удаленного доступа, основанными на принципах нулевого доверия, которые злоумышленникам сложнее обходить.

Унифицированная система SASE HPE Aruba Networking объединяет лучшие в отрасли SD-WAN и отмеченный многочисленными наградами SSE в решение от одного поставщика, которое заказчики могут быстро и легко начать внедрять. Также SASE HPE Aruba Networking позволяет организациям задавать темп и добавлять дополнительные возможности по мере изменения потребностей бизнеса. О том, какие преимущества гарантирует заказчикам это решение, мы поговорили с пресейл-менеджером одного из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии Techpro DC Муслимом Амировым.

— Что такое SASE и почему эта технология стала столь популярной в последние годы?

— Если говорить простым языком, то SASE — это комплексное решение для сетевой безопасности и подключения, созданное для удовлетворения потребностей современного бизнеса. Если более официально, то это термин, введенный в обращение компанией Gartner для определения сетевой архитектуры, которая сочетает в себе безопасность и возможности подключения традиционной корпоративной сети с гибкостью и масштабируемостью облака. Это решение позволяет компаниям обеспечивать безопасный доступ к своим приложениям и ресурсам независимо от местоположения пользователя или устройства, используемого для доступа к ним. SASE предназначен для удовлетворения потребностей все более мобильной и распределенной рабочей силы, а также для устранения новых угроз безопасности, возникающих во все более взаимосвязанном мире.

SASE основан на архитектуре распределенной периферийной сети, которая предполагает размещение служб безопасности и подключения в облаке, рядом с пользователями и устройствами, которые они используют. Эта архитектура обеспечивает большую эффективность, гибкость и масштабируемость, поскольку сервисы можно развертывать и масштабировать по мере необходимости, не беспокоясь о физическом местоположении пользователей или устройств. Услуги, предлагаемые через SASE, включают межсетевой экран нового поколения, предотвращение вторжений, фильтрацию URL-адресов, обнаружение угроз и реагирование на них, VPN, SD-WAN и другие. Все эти услуги интегрированы в единую согласованную платформу, которая управляется централизовано и позволяет компаниям иметь полную прозрачность и детальный контроль над сетевым трафиком.

— В чем заключаются преимущества приобретения решения SASE у одного производителя, в частности у HPE?

— Поскольку такие понятия, как сеть и безопасность постоянно пересекаются, унифицированное решение SASE от одного поставщика предлагает организациям множество преимуществ, одновременно делая его внедрение и развертывание более простым и экономически эффективным. Это достигается следующим путем:

Унификация системы безопасности. Уменьшается поверхность атак, а также время обнаружения и реагирования на угрозы за счет применения универсальных политик безопасности и централизованного контроля доступа ко всему трафику и местоположениям.

Уменьшается поверхность атак, а также время обнаружения и реагирования на угрозы за счет применения универсальных политик безопасности и централизованного контроля доступа ко всему трафику и местоположениям. Уменьшение сложности. Наличие в вашей организации SASE от одного поставщика не только обеспечивает консолидацию, но также унифицирует функции сети и безопасности, предоставляя централизованную систему управления для видимости, настройки, мониторинга и устранения неполадок.

Наличие в вашей организации SASE от одного поставщика не только обеспечивает консолидацию, но также унифицирует функции сети и безопасности, предоставляя централизованную систему управления для видимости, настройки, мониторинга и устранения неполадок. Оптимизация взаимодействия с пользователем и администратором. Гарантируется безопасное, высокопроизводительное подключение пользователей к приложениям с низкой задержкой за счет автоматической маршрутизации трафика по самым быстрым путям доступа и предотвращения обратной передачи трафика в центр обработки данных.

Гарантируется безопасное, высокопроизводительное подключение пользователей к приложениям с низкой задержкой за счет автоматической маршрутизации трафика по самым быстрым путям доступа и предотвращения обратной передачи трафика в центр обработки данных. Повышение масштабируемости. Организации могут быстро адаптироваться к меняющимся потребностям бизнеса и поддерживать инициативы по цифровой трансформации, такие как гибридная работа, миграция в облако, Интернет вещей и т.д.

HPE Aruba Networking включает гибкое лицензирование в соответствии с бюджетом и потребностями заказчиков с возможностью адаптации с течением времени. Это делает унифицированный SASE доступным по значительно более низкой цене. Партнеры Techpro DC также могут со временем получать дополнительный доход за счет возможностей перекрестных и дополнительных продаж и становиться надежными бизнес-консультантами, помогая клиентам устранять риски и одновременно обеспечивая цифровое ускорение.

— А что представляет собой решение Security Service Edge в составе SASE от Aruba и для каких задач предназначено оно?

— Security Service Edge (SSE) — это критически важная система кибербезопасности, обеспечивающая защиту доступа к интернету, облачным сервисам и частным приложениям. Ее многоуровневые возможности включают в себя контроль доступа, защиту от угроз, шифрование данных, наблюдение за безопасностью и применение политик допустимого использования, которые реализуются через сетевые и API-интеграции. А консолидация сетевых сервисов в рамках платформы SSE приобретает важнейшее значение для согласования с архитектурой SASE.

Традиционные средства защиты, такие как межсетевые экраны и локальные веб-прокси, должны быть приспособлены для работы в современных облачных средах. В условиях, когда данные выходят за пределы сетевого периметра и все больше конечных точек, например, устройств BYOD, подключаются к корпоративным сетям, обеспечение контроля над данными становится ненадежным. SSE же предоставляет организациям мощный арсенал основных возможностей для повышения уровня безопасности и оптимизации доступа к облачным ресурсам:

SSE использует передовые механизмы обнаружения угроз, такие как машинное обучение и поведенческая аналитика, для выявления и реагирования на развивающиеся киберугрозы в режиме реального времени.

Эта технология отслеживает сетевой трафик, оперативно выявляет аномалии и инициирует проактивные меры по устранению угроз, обеспечивая надежную защиту.

SSE минимизирует задержки при передаче данных, оптимизируя сетевую маршрутизацию и сокращая время прохождения запросов данных в обе стороны.

SSE обеспечивает тонкий контроль доступа, позволяя применять политики, учитывающие идентификационные данные пользователей, атрибуты устройств, контекст приложений и даже такие факторы окружающей среды, как местоположение или время доступа.

В SSE используются надежные методы шифрования, обеспечивающие конфиденциальность и защиту данных от прослушивания и несанкционированного доступа.

SSE легко интегрируется с различными поставщиками облачных услуг и платформами, позволяя организациям поддерживать единую систему безопасности в гибридных и мультиоблачных средах. Такая интеграция упрощает управление и применение политик безопасности в распределенных облачных архитектурах.

SSE обладает высокой масштабируемостью, что позволяет организациям расширять свою сетевую инфраструктуру за счет увеличения числа пользователей или подключения дополнительных облачных сервисов, сохраняя при этом оптимальную производительность.

SSE обеспечивает полную видимость сетевого трафика, поведения пользователей и взаимодействия с приложениями. Подробные журналы и аналитика позволяют организациям отслеживать сетевую активность, выявлять аномалии и эффективно расследовать инциденты безопасности, повышая эффективность обнаружения и реагирования на угрозы.

— Какие еще плюсы получают заказчики при внедрении SASE от HPE Aruba Networking?

— В современном быстро меняющемся цифровом мире организации сталкиваются с непрекращающимся потоком киберугроз. Поскольку удаленная работа становится нормой, традиционные модели сетевой безопасности с трудом справляются с этой задачей. Именно здесь в игру вступают SASE и Zero Trust Network Access (ZTNA), которые практически осуществляют революцию в подходе к обеспечению сетевой безопасности. ZTNA (доступ к сети с нулевым доверием) — это модель безопасности, которая бросает вызов традиционному подходу «доверяй, но проверяй». Вместо этого ZTNA действует по принципу «никогда не доверяй, всегда проверяй», гарантируя, что каждый пользователь и устройство как внутри, так и за пределами корпоративной сети, должны постоянно проходить аутентификацию и авторизацию перед доступом к ресурсам. А SASE — это платформа сетевой безопасности, которая объединяет возможности сетевой безопасности и глобальной сети (WAN) в единую облачную службу, перенося периметр безопасности с традиционного корпоративного центра обработки данных в облако, обеспечивая безопасный доступ для пользователей из любого места и с любого устройства.

Решение SASE от Aruba гарантирует, что ваша организация получит максимальную отдачу от подхода ZTNA, значительно уменьшая вероятную поверхность атаки и минимизируя риск утечки данных. Эти решения оптимизируют управление безопасностью, предоставляя централизованную панель мониторинга, снижая нагрузку на IТ-команды и эксплуатационные расходы. SASE от Aruba представляет собой будущее сетевой безопасности, которое решает проблемы удаленной работы, устаревших систем, сложных угроз и соблюдения нормативных требований. Эта технология предлагает комплексное и адаптируемое решение, которое может защитить наиболее ценные активы вашей организации.

Переход от установленных непосредственно в офисах серверных стоек к облакам уже давно стал повсеместным явлением и никого не удивляет. Услуги информационной безопасности, в частности, те же антивирусы, тоже доступны по подписке в течение уже довольно длительного времени. Вполне логичный следующий шаг — переход от локальных систем защиты данных на базе физического оборудования, которое необходимо настраивать и обслуживать вручную, к эластичным облачным решениям, тем более, что многие компании перешли к гибридному образу работы. Их сотрудники работают удаленно в различных городах и даже странах мира, а вся инфраструктура представляет собой набор веб-приложений и облачных сервисов, с которыми взаимодействует персонал. И SASE в состоянии заменить традиционный подход к организации информационной безопасности предприятия!

Дополнительную информацию о решениях HPE Aruba Networking вы можете получить у официального дистрибьютора HPE в Азербайджане — компании Techpro DC

https://techprodc.com