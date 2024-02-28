HP обновил несколько серий ноутбуков новыми процессорами Intel и AMD

Компания HP обновила сразу несколько серий ноутбуков новейшими процессорами Intel и AMD. Все модели поступят в продажу в марте этого года.

Ноутбук-трансформер Envy x360 2024, в зависимости от конфигурации, оснащается экраном диагональю 14 дюймов (1920×1200 пикселей, 300 нит) или 16 дюймов (2880×1800, нит). В основе аппаратной платформы могут лежать процессоры Intel Core Ultra 5 125U, Core Ultra 7 155U или AMD Ryzen 5 8640HS, Ryzen 7 8840HS. Что касается графики, AMD имеет встроенную графику Radeon 700M, которая потенциально превосходит чипы Intel Meteor Lake. Объем оперативной памяти составляет 16 или 32 Gb, емкость SSD-накопителя — до 2 Tb.

Все версии ноутбуков получили аккумуляторы на 59 Втч (для 14-дюймовых версий) и 68 Втч (для 16-дюймовых), 5 Мп веб-камеру и динамики с поддержкой DTS:X Ultra. Набор портов включает 2 порта USB-A 3.2 Gen 2 (один с возможностью зарядки), видеовыход HDMI 2.1 и аудиоразъем. Варианты с Intel включают один дополнительный порт USB-C 3.2 Gen 2 наряду с портом Thunderbolt 4, а AMD-версии предоставляют два порта USB-C 3.2 Gen 2. Есть поддержка Wi-Fi 7 + BT 5.4 или Wi-Fi 6E + BT 5.3.

14-дюймовый ноутбук будет стоить от $960 за версию с Intel и от $950 за вариант на чипе AMD. Вариант с 16-дюймовым экраном — от $880 и $860 соответственно.

Обновленный HP Envy 17 2024 получил IPS-дисплей диагональю 17,3 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей, яркостью нит и охватом 100% цветовой гаммы sRGB. Ноутбук будет предложен покупателям только с процессорами Intel — Core Ultra 5 125U, Core Ultra 7 155U и Core Ultra 7 155H, но с возможностью выбора GPU — Intel Arc или дискретной GeForce RTX 3050.

Объемы памяти такие же, как и у модели Envy x360. Емкость аккумулятора составляет 83 Втч. Набор интерфейсов включает Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2, три USB Type-A 3.2, HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъем, есть поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цена HP Envy 17 2024 начинается с $1300.

Pavilion Aero 13 2024 оборудован 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 или 2560×1600 пикселей. Яркость составляет 400 нит. В основе ноутбука лежат только процессоры AMD: Ryzen 5 8640U, Ryzen 7 8840U или Ryzen 7 8840HS. Объем ОЗУ — 16 Gb, SSD-накопителя — до 1 Tb, емкость аккумулятора — 43 Втч. Цена — от $800.

Pavilion Plus 16 2024 оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 или 2048×1280 пикселей. Ноутбук может предложить процессоры Intel Core Ultra 5 120U, Core Ultra 125U, Core Ultra 7 150U, Core Ultra 7 155U или AMD Ryzen 5 8540U и Ryzen 7 8840U. Объем оперативной памяти у версий на Intel — до 32 Gb, SSD — до 2 Tb. У моделей на AMD — до 16 Gb ОЗУ и SSD — до 1 Tb. Цена стартует от $800.