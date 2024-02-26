Lenovo показала концепт ноутбука с прозрачным Micro-LED дисплеем

На выставке MWC 2024 компания Lenovo показала концепт необычного ноутбука ThinkBook Transparent Display. Как следует из названия, модель оснащена полностью прозрачным экраном. Кроме того, традиционной физической клавиатуры у ноутбука нет: вместо нее нижнюю половину корпуса занимает сенсорная панель, на которую могут выводиться виртуальные клавиши.

Lenovo ThinkBook Transparent Display оборудован 17,3-дюймовой безрамочной панелью, которая выполнена по технологии Micro-LED. Поддерживаемое разрешение составляет 720p. Низкое разрешение — это техническое ограничение технологии. Дисплей имеет максимальную яркость 1000 нит и коэффициент пропускания света около 55%. По словам представителей компании, в качестве меры конфиденциальности тыльную часть дисплея можно затемнить. Ноутбук работает под управлением Windows 11.

Ноутбук оснащен веб-камерой с поддержкой функций генеративного ИИ. В качестве демонстрации объектив навели на цветок, после чего устройство выдало краткую информацию о растении.

В Lenovo считают, что такой форм-фактор ноутбуков окажется полезным для цифровых художников, которые смогут одновременно видеть мир сквозь экран и воспроизводить его при помощи стилуса и сенсорной панели. По мнению представителей компании, подобные технологии в серийных ноутбуках найдут применение в течение ближайших пяти лет.