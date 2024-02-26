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27 февраля, 2024
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Lenovo показала концепт ноутбука с прозрачным Micro-LED дисплеем

Lenovo ThinkBook Transparent Display

На выставке MWC 2024 компания Lenovo показала концепт необычного ноутбука ThinkBook Transparent Display. Как следует из названия, модель оснащена полностью прозрачным экраном. Кроме того, традиционной физической клавиатуры у ноутбука нет: вместо нее нижнюю половину корпуса занимает сенсорная панель, на которую могут выводиться виртуальные клавиши.

Lenovo ThinkBook Transparent Display

Lenovo ThinkBook Transparent Display оборудован 17,3-дюймовой безрамочной панелью, которая выполнена по технологии Micro-LED. Поддерживаемое разрешение составляет 720p. Низкое разрешение — это техническое ограничение технологии. Дисплей имеет максимальную яркость 1000 нит и коэффициент пропускания света около 55%. По словам представителей компании, в качестве меры конфиденциальности тыльную часть дисплея можно затемнить. Ноутбук работает под управлением Windows 11.

Ноутбук оснащен веб-камерой с поддержкой функций генеративного ИИ. В качестве демонстрации объектив навели на цветок, после чего устройство выдало краткую информацию о растении.

В Lenovo считают, что такой форм-фактор ноутбуков окажется полезным для цифровых художников, которые смогут одновременно видеть мир сквозь экран и воспроизводить его при помощи стилуса и сенсорной панели. По мнению представителей компании, подобные технологии в серийных ноутбуках найдут применение в течение ближайших пяти лет.

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