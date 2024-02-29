Adobe разработала ИИ-генератор, который создает музыку по текстовому описанию

Компания Adobe на мероприятии Hot Pod Summit анонсировала программный инструмент Project Music GenAI Control на базе генеративного ИИ. Он способен не только генерировать аудиоконтент на основе текстового описания пользователя, но и редактировать его при помощи специального ПО.

Разработка, осуществленная при участии исследователей из Университета Калифорнии (UC) и Карнеги-Меллона (UMC), пока что находится на стадии тестирования. В компании отмечают, что для использования нового ИИ необязательно обладать профессиональными знаниями. «Данный проект позволит даже тем, кто не является композитором, воплотить свои идеи в жизнь, находясь в роли дирижера виртуального оркестра», — отметил Гаутам Майсор (Gautham Mysore), руководитель отдела исследований ИИ в области аудио и видео компании Adobe.

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Для начала работы достаточно внести текстовое описание (например, «веселая танцевальная музыка» или «грустный джаз»), после чего алгоритм сгенерирует музыку в заданном стиле. Готовый результат можно отредактировать: настроить темп, интенсивность и структуру треков. Музыкальные фрагменты можно микшировать, а звук — генерировать в виде повторяющегося цикла, если нужна минусовка или фоновая музыка

Adobe также работает над технологией водяных знаков, которая позволит идентифицировать музыку, созданную с помощью Project Music GenAI Control.