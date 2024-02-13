Hi-Fi RUSH и Pentiment станут первыми мультиплатформенными играми Xbox

Компания Microsoft планирует выходить на платформы конкурентов для развития игрового направления на фоне замедления роста подписки Game Pass. Для того чтобы повысить продажи, Microsoft готовится выпустить некоторые игры Xbox на PS5 и Nintendo Switch. Этой информацией от собственных источников поделился редактор издания The Verge Том Уоррен.

Первыми мультиплатформенными играми Xbox в рамках новой стратегии станут Hi-Fi RUSH и Pentiment, утверждают источники Уоррена. Позже в 2024 году, в Microsoft планируют запустить на других платформах боевик Sea of Thieves. Компания также рассматривает запуск на PS5 и Nintendo Switch и некоторых других игр от внутренних студий.

Кроме того, Microsoft обдумывает возможность запустить собственный магазин мобильных игр Xbox, в котором будет распространять Call of Duty Mobile, Candy Crush, Diablo Immortal и другие игры.

Подкаст с руководителями игрового подразделения Microsoft выйдет 15 февраля. Руководители компании расскажут о своем видении будущего Xbox.