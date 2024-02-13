Google выделит €25 млн на развитие навыков ИИ в Европе

Технологический гигант Google анонсировал создание фонда поддержки на €25 млн. для обучения граждан и компаний из Европы навыкам в области искусственного интеллекта, сообщает агентство Reuters. Корпорация сообщила об открытии приема заявок от социальных предприятий и некоммерческих организаций, которые могут помочь в реализации данной инициативы.

По словам представителей Google, мероприятия будут организовываться при поддержке правительства Европейского Союза, ученых и бизнеса. «Мы хотим сыграть свою роль в расширении прав и возможностей рабочей силы Европы, поддерживая людей посредством перемен, чтобы каждый мог получить выгоду», — заявили в компании.

Около €10 млн пойдут на обучение работников навыкам, необходимым для того, чтобы «не остаться позади». Компания также запустит цикл «академий роста» в рамках поддержки компаний, использующих ИИ для масштабирования.