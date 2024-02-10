Глава OpenAI Сэм Альтман ищет триллионы долларов инвестиций для изменения мировой индустрии полупроводников

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман стремится привлечь триллионы долларов инвестиций для кардинального изменения мировой индустрии полупроводников, сообщает The Wall Street Journal.

Возможности систем генеративного искусственного интеллекта в своем развитии испытывают нехватку полупроводниковых компонентов, что ограничивает рост OpenAI. По информации источника, Сэм Альтман рассматривает проект, который увеличит мировые мощности по производству чипов, и ведет переговоры с различными инвесторами, включая власти США, правительство Объединенных Арабских Эмиратов, а также руководство TSMC. Для реализации проекта может потребоваться до $7 трлн.

Альтман считает, что «миру нужно больше инфраструктуры ИИ — производственных мощностей, энергии, дата-центров и т.д., чем люди планируют строить сейчас. Создание масштабной инфраструктуры ИИ и надежной цепочки поставок критически важно для экономической конкурентоспособности».

В 2018 году Альтман лично инвестировал в стартап по производству ИИ-чипов Rain Neuromorphics, расположенный недалеко от штаб-квартиры OpenAI в Сан-Франциско. Но сейчас предприниматель поставил перед собой более амбициозную цель, отмечает The Wall Street Journal.

На пути к претворению проекта Альтмана в жизнь стоит немало препятствий. Во-первых, не понятно, где будут построены десятки новых предприятий по выпуску чипов. США заинтересованы, чтобы производство было реализовано на родном материке, для TSMC реализация таких масштабных зарубежных проектов даже на стадии эксплуатации может представлять серьезную проблему из-за определенного кадрового голода, а арабские инвесторы намерены развивать национальную промышленность ОАЭ.