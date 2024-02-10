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11 февраля, 2024
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Microsoft — самая дорогая компания в мире. Ее рыночная капитализация достигла $3,12 трлн

Microsoft

Рыночная капитализация компании Microsoft достигла $3,12 трлн. Она стала самой дорогой компанией в мире и побила рекорд стоимости Apple.

31 июля 2023 года рыночная капитализация Apple составляла $3,09 трлн. На данное время стоимость компании — $2,916 трлн.

По итогам последнего квартала 2023 года Microsoft получил выручку в размере $62 млрд — на $1 млрд. больше прогнозов аналитиков Уолл-Стрит. Генеральный директор компании отметил, что за счет внедрения искусственного интеллекта во все сферы деятельности, удалось привлечь новых клиентов и повысить производительность сотрудников.

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