Microsoft — самая дорогая компания в мире. Ее рыночная капитализация достигла $3,12 трлн

Рыночная капитализация компании Microsoft достигла $3,12 трлн. Она стала самой дорогой компанией в мире и побила рекорд стоимости Apple.

31 июля 2023 года рыночная капитализация Apple составляла $3,09 трлн. На данное время стоимость компании — $2,916 трлн.

По итогам последнего квартала 2023 года Microsoft получил выручку в размере $62 млрд — на $1 млрд. больше прогнозов аналитиков Уолл-Стрит. Генеральный директор компании отметил, что за счет внедрения искусственного интеллекта во все сферы деятельности, удалось привлечь новых клиентов и повысить производительность сотрудников.