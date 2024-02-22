«Азерпочта» запустила услугу онлайн-доставки из США

Служба PostCargo «Азерпочт», действующая уже более года, начала доставку онлайн-заказов из Америки. Теперь клиенты могут покупать товары на самых популярных онлайн-платформах, работающих в США, и доставлять их в страну через PostCargo.

Тариф на перевозки между США и Азербайджаном установлен на минимальном уровне, что считается весьма выгодным по сравнению с другими.

Следует отметить, что через PostCargo оперативно осуществляются рейсы из США и Турции в Азербайджан для доставки товаров в короткие сроки. Вскоре PostCargo вскоре осуществлять онлайн-заказы из Европы. Чтобы воспользоваться услугой PostCargo, пользователи могут зарегистрироваться на сайте www.postcargo.az, а также загрузить мобильное приложение PostCargo из App Store и Play Market.