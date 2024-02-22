spot_img
22 февраля, 2024
ДомойТелекомСобытия«Азерпочта» запустила услугу онлайн-доставки из США

«Азерпочта» запустила услугу онлайн-доставки из США

Azərpoçt

Служба PostCargo «Азерпочт», действующая уже более года, начала доставку онлайн-заказов из Америки. Теперь клиенты могут покупать товары на самых популярных онлайн-платформах, работающих в США, и доставлять их в страну через PostCargo.

Тариф на перевозки между США и Азербайджаном установлен на минимальном уровне, что считается весьма выгодным по сравнению с другими.

Следует отметить, что через PostCargo оперативно осуществляются рейсы из США и Турции в Азербайджан для доставки товаров в короткие сроки. Вскоре PostCargo вскоре осуществлять онлайн-заказы из Европы. Чтобы воспользоваться услугой PostCargo, пользователи могут зарегистрироваться на сайте www.postcargo.az, а также загрузить мобильное приложение PostCargo из App Store и Play Market.

Предыдущая статья
Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа и уровня сложности целевых атак программ-вымогателей
Следующая статья
İKTA və “Trendyol” məlumat mübadiləsi həyata keçirəcək
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,069ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»