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6 февраля, 2024
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День безопасного Интернета: как защитить свои личные данные в сети

Kaspersky

6 февраля отмечается День безопасного Интернета, цель которого — напомнить пользователям о важности защиты личных данных в цифровую эпоху. В современном мире каждый день собираются и обрабатываются огромные объёмы информации, что создаёт серьёзные риски утечек или кражи данных, а также вторжения в частную жизнь. Эксперты «Лаборатории Касперского» дали советы, как обезопасить себя в сети.

Пользователи нередко скачивают приложения из ненадёжных источников, а также используют неофициальные расширенные версии приложений, поскольку они могут иметь больше функций. С этим связаны определённые риски безопасности: под видом таких программ на устройство может пробираться вредоносное ПО, а в некоторых случаях они нарушают права пользователей — например, если собирают какие-то личные данные без их согласия и ведома.

Чтобы обезопасить личные данные, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

  1. Тщательно следить за тем, откуда и какие приложения вы скачиваете. Выбирать программы рекомендуется только из официальных магазинов. Устанавливать пиратские копии или неофициальные версии приложений опасно — с их помощью злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным. Также рекомендуется обращать внимание на отзывы пользователей — в случае любых подозрений приложение лучше не загружать.
  2. Изучить законодательство в отношении личных данных, чтобы знать свои права. Для защиты личных данных важно знать свои права. В первую очередь стоит изучить законодательство своей страны в отношении личных данных — разобраться, какие документы регулируют эту сферу, и ознакомиться с их ключевыми положениями. Затем важно внимательно изучить политику конфиденциальности, если она указана в приложении. Стоит обращать внимание на то, какие данные оно собирает. Желательно, чтобы в приложении была служба поддержки, в которую можно обратиться по важным вопросам — например, с просьбой удалить свою личную информацию.
  3. Не делиться личными данными без необходимости. Приложению лучше предоставлять только необходимый минимум данных — поскольку всегда есть риск их утечки или использования в неправомерных целях из-за недостаточных мер безопасности. Также важно помнить, что, как только данные попадают в общественный доступ, отслеживать их распространение и использование становится трудно, что может привести к неприятным последствиям. Чтобы этого избежать, лучше не предоставлять доступ к фотографиям, контактам, местоположению, микрофону и другой информации, если приложение может функционировать без них.
  4. Использовать современные защитные решения. С их помощью можно блокировать приложениям доступ к личной информации. Кроме того, они предупреждают пользователей о случаях утечек телефонных номеров и других данных, а также не дают скачать вредоносные файлы. Например, таким функционалом обладает Kaspersky Premium. Также существуют инструменты, которые позволяют проверить, не утёк ли пароль в публичный доступ.

«Киберугрозы становятся всё многочисленнее и разнообразнее, однако многих из них можно избежать, если соблюдать правила цифровой грамотности. В первую очередь важно сохранять бдительность: не переходить по подозрительным ссылкам, внимательно проверять подлинность электронных адресов и не доверять непроверенным источникам. Также мы всегда рекомендуем использовать сложные уникальные пароли для каждого из своих аккаунтов и включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, — это значительно снижает риски взломов и утечек», — напоминает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

По сообщению Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (АОКА), в 2023 году Азербайджан значительно продвинулся в рейтинге «Национального индекса кибербезопасности». Азербайджан теперь занимает 50-е место, улучшив свою позицию на 36 пунктов по сравнению с предыдущим 86-м местом. С сентября прошлого года началась реализация новой методологии оценки, основанной на обновленных критериях, в рамках «Национального индекса кибербезопасности». В настоящее время 31 страна была оценена с использованием новой методологии. В рейтинговой таблице, где каждая из этих стран оценивается по 49 индикаторам, Азербайджан занял выдающееся 12-е место с 66.67 баллами, что представляет собой наивысший результат в истории оценок для нашей страны.

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