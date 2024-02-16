Bose Ultra Open Earbuds: TWS-наушники с необычным дизайном

Компания Bose в сотрудничестве с американским брендом одежды Kith выпустила беспроводные наушники под названием Ultra Open Earbuds. Благодаря оригинальному дизайну и нестандартной конструкции крепления, наушники позиционируются не только как аудиоустройство, но и как повседневный аксессуар.

Bose Ultra Open Earbuds выполнены в виде клипс и крепятся на ушную раковину, а не держатся внутри нее, как обычные TWS-модели. Благодаря использованию технологии Bose OpenAudio, направляющую звук внутрь уха, пользователю ничего не мешает слышать окружающий мир, и одновременно говорить по телефону или слушать музыку.

Наушники поддерживают функцию авторегулировки громкости. Имеются кнопки для управления воспроизведением музыки, а фирменное приложение Bose Music позволяет управлять звучанием. Есть поддержка кодеков AAC, SBC и Qualcomm AptX Adaptive, а также технологии A2DP. Заявлена фирменная технология пространственного звучания Immersive Audio.

Как утверждает производитель, наушники могут проработать 7,5 часа на одном заряде (до 19,5 часа с чехлом), а на их зарядку требуется около 1 часа. Восполнение энергии доступно только проводным способом через разъем USB Type-C.

Bose Ultra Open Earbuds уже поступили в продажу в белом и черном цветах по цене $299.