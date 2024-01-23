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23 января, 2024
ДомойИнтервью«Технологии Adobe являются важной составляющей современного бизнеса»

«Технологии Adobe являются важной составляющей современного бизнеса»

Эмиль Ханкишиев

Известная во всем мире компания Adobe выступает поставщиком большого количества интересных и надежных решений, которые легли в основу множества услуг, предоставляемых как конечным пользователям, так и бизнесу. Известны также примеры удачного использования решений Adobe в государственном секторе, в сферах образования и здравоохранения при автоматизации и цифровизации неэффективных и потерявших актуальность процессов, связанных с бумажным документооборотом. Сегодня мы поговорим о возможностях, которые обеспечивают решения Adobe для бизнеса, с бренд-менеджером Adobe одного из крупнейших широкопрофильных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и странах Средней Азии Techpro DC — Эмилем Ханкишиевым.

— Насколько известно, Techpro DC заключила дистрибьюторский контракт с Adobe в 2023 году. Какие преимущества дает присутствие этого вендора в портфолио вашей компании?

— В прошлом году нами было заключено 12 новых дистрибьюторских контрактов, в числе которых Adobe занимает особое положение. Дело в том, что компания Adobe авторизовала Techpro DC глобальным дистрибьютором в 10 странах, поэтому данный дистрибьюторский контракт открывает перед нами массу перспектив. Кроме того, в ближайшее время продукты Adobe станут доступны на цифровом канале дистрибуции Electronic Software Distribution (ESD), созданном для партнеров Techpro DC, в дополнение к традиционным каналам дистрибуции программного обеспечения.

Что касается инструментов Adobe, то они позволяют выполнять самые разнообразные задачи, от обработки фотоизображений до комплексных видео и реализации интерактивных проектов, в том числе подразумевающих совместную работу нескольких участников команды. Такое, практически повсеместное, использование этих инструментов в цифровом пространстве делает технологии Adobe важной составляющей современного бизнеса. В качестве основных инструментов Adobe, применяющихся в бизнес-процессах, и на которые следует обратить внимание нашим партнерам, я бы отметил:

  • Adobe Acrobat Pro для работы с PDF-документами и цифровой подписью;
  • Adobe XD для прототипирования интерфейсов приложений и сайтов;
  • Adobe Photoshop для обработки изображений;
  • Adobe Illustrator для обработки векторной графики и создания иллюстраций;
  • Adobe InDesign для верстки и подготовки печатных и цифровых публикаций;
  • Инструменты для интерактивных проектов, анимации и монтажа видео.

— Большинству обычных пользователей компания Adobe известна как разработчик инструментов для дизайна и обработки фотографий и видео. Но в последнее время компания активно развивает бизнес-направление. Что именно предлагает компания в этой сфере?

— Уже несколько лет Adobe увлечена идеей обеспечения равного доступа к своим технологическим решениям. Перейдя к облачным технологиям, компания сделала свои решения еще более доступными для широкого круга пользователей. Так, например, Adobe Creative Cloud для рабочих групп обеспечивает доступ к набору передовых инструментов для создания творческих проектов с функциональными возможностями уровня предприятия. Creative Cloud для рабочих групп включает в себя все новейшие версии настольных приложений и обновлений, а также все услуги и бизнес-функции, которые необходимы вашей рабочей группе для создания первоклассных проектов и совместной работы с коллегами. Оформив подписку на Creative Cloud, вы получаете доступ к интуитивно понятной web-консоли администрирования, которая позволяет администратору централизованно приобретать, развертывать и управлять всеми рабочими местами в организации в рамках одного соглашения об участии. Кроме того, Adobe Creative Cloud позволяет легко получать доступ к нескольким программам и использовать их на разных устройствах.

Одним из наиболее удобных бизнес-инструментов для работы с файлами в формате PDF является Adobe Acrobat Pro. На сегодняшний день это наиболее универсальное решение для редактирования и конвертации PDF-файлов в удобный формат и дальнейшей работы с ними. Предприятия, которым важны комфортные условия работы сотрудников, прекрасно понимают, для чего нужен Adobe Acrobat Pro и почему стоит приобрести подписку на него. Во-первых, для того, чтобы команда могла работать даже за пределами офиса. Благодаря возможностям облачного сервиса Document Cloud пользователи могут подключаться к Acrobat Pro с мобильных устройств, планшетов и домашних компьютеров. Более того, документ будет открываться именно на том месте, где вы закончили его редактировать, даже если пользователь зашел с другого устройства. Во-вторых, Adobe Acrobat Pro обеспечивает беспрецедентную защиту ваших документов благодаря возможности добавления юридически признаваемых электронных подписей. А как вы знаете, аутентификация с помощью подписи является ключевым фактором, преобладающим во всех бизнес-сценариях. Также пользователи могут добавлять пароли и разрешения для предотвращения несанкционированного доступа, копирования или редактирования, удалять видимые и скрытые данные с помощью простых в использовании инструментов редактирования.

Очень сильно упрощает работу бизнеса использование Adobe Acrobat Pro при взаимодействии с офисным пакетом Microsoft. Вы сможете преобразовывать файлы PDF в исходные документы Microsoft Office с сохранением шрифтов, форматирования и всего проекта. Возможно преобразование созданных материалов, хранящихся в формате PDF, в удобные для редактирования документы Microsoft Word или таблицы Microsoft Excel в браузере или на мобильном устройстве, даже при работе вне офиса. Можно даже преобразовать документ PDF в форматированный файл PPTX для последующего использования в приложении Microsoft PowerPoint. Также возможно преобразование документов Word, Excel или PowerPoint в файлы PDF, их совместное рецензирование, защита от редактирования и прочие функции. А для печати файлов практически любых форматов в формате PDF достаточно выбрать Adobe PDF в качестве принтера. Также здесь доступно сохранение отсканированных или сфотографированных документов в PDF и преобразование страниц HTML в файлы PDF. Вы можете преобразовать любой бумажный и электронный документ в PDF-формат, заполнить, подписать и отправить полученную форму адресату с настольного компьютера, из браузера или с планшета. Adobe Acrobat Pro, по сути, избавит вашу компанию от необходимости печатать документы. Также стоит отметить и широкие возможности, которые предлагает Adobe Acrobat Pro для совместной работы в Microsoft Teams.

— Основная тема прошлого года — искусственный интеллект. Компания Adobe также начала активно внедрять элементы ИИ в свои продукты. Как это отражается на бизнес-решениях компании?

— Компания не просто адаптируется к эпохе искусственного интеллекта, но и является пионером в ней. И внедрение генеративных моделей в ряд продуктов Adobe громко говорит об этом. Учитывая успех оригинальной модели Firefly, используемой Adobe, которая сыграла важную роль в создании более 3 млрд. изображений, потенциал этих новых дополнений безграничен. Однако, в более широком контексте это является свидетельством стремления компании расширить возможности и других своих продуктов. Речь идет не только о том, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке, а о переосмыслении того, что вообще возможно в этой сфере. В качестве такого примера я бы назвал сервис Adobe Sensei, использующий технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают создавать проекты, принимать взвешенные решения и проводить целевой маркетинг для достижения желаемых результатов. Для бизнеса Sensei уже сейчас позволяет создавать совершенные цифровые документы с помощью интеллектуальных инструментов для работы с контентом, оптимизировать и масштабировать проекты и т.д. Кроме того, функции на базе искусственного интеллекта помогают оптимизировать процессы, связанные с заполнением различных форм в Adobe Document Cloud — от работы с цифровыми документами до извлечения организациями аналитической информации из документов для получения конкурентных преимуществ, что обеспечивает более эффективную и удобную работу с PDF.

В заключение я бы хотел отметить, что миллионы людей во всем мире доверяют компании Adobe в том, что она постоянно предоставляет качественные продукты и услуги. И я верю, что с помощью наших партнеров в Азербайджане и других странах, на которые распространяется наш дистрибьюторский контракт, мы сможем обеспечить рост лояльности клиентов и повышение спроса на решения Adobe.

Techpro DC

Дополнительную информацию о решениях Adobe вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Adobe в Азербайджане — компании Techpro DC
https://techprodc.com

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