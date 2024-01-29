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29 января, 2024
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IBM объявил результаты за четвертый квартал 2023 финансового года

IBM

Компания IBM опубликовала результаты за четвертый квартал 2023 финансового года. Выручка за отчетный период составила $17,4 млрд., рост на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, чистая прибыль — $10,3 млрд., рост на +7%. За весь 2023 год эти показатели составили соответственно $61,9 млрд. (+2%) и $34,3 млрд. (+5%).

Крупнейший сегмент IBM, продажа ПО, показал рост примерно на 3%. Выручка по сегменту генеративного ИИ в четвертом квартале выросла почти вдвое. Инфраструктурный сектор, в который включен бизнес по производству мейнфреймов, показал выручку $4,6 млрд. против ожидаемых $4,29 млрд.

Компания отметила стабильный спрос на ее ПО и консультационные услуги со стороны предприятий, планирующих внедрять решения на основе искусственного интеллекта.

IBM намерен в 2024 году уволить часть сотрудников, но открыть новые вакансии, связанные с областью ИИ. Пока что не известно, сколько именно сотрудников будет заменено, всего в компании числится 288 000 человек. Гендиректор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) отметил, что компания сменила свое позиционирование, переключилась на ПО и консалтинг, а также сосредоточилась на ИИ.

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