OPPO Pad Neo – экран 90 Hz и аккумулятор на 8000 мАч за $258

Компания OPPO представила доступный планшет с неплохими характеристиками. Модель Pad Neo производитель позиционирует как устройство для потребления контента.

Планшет получил 11,3-дюймовый экрана с разрешением 2408×1720 пикселей, частотой обновления 90 Hz (дискретизация 180 Hz) и максимальной яркостью 400 нит. В основе OPPO Pad Neo лежит процессор MediaTek Helio G99, который среди актуальных платформ с 4G является одним из самых производительных, 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель стандарта UFS 2.2 емкостью 128 Gb.

За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, две камеры по 8 Мп (основная и фронтальная) и аудиосистема из четырех динамиков с Dolby Atmos. Габариты и вес: 255.12 х 188.04 х 6.89 мм, 538 гр. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Планшет работает под управлением Android 13 с интерфейсом ColorOS 13.2.

Планшет OPPO Pad Neo уже поступил в продажу на рынке Малайзии в версиях 6/128 Gb (Wi-Fi) за $258 и 8/128 Gb (LTE) за $301. О доступности устройства в других регионах информации пока нет.