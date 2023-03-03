Nvidia выпустила драйвер, который улучшает качество видео прямо в браузере

Компания Nvidia выпустила новый драйвер для видеокарт GeForce RTX, в который добавлена поддержка технологии RTX Video Super Resolution (VSR), позволяющая при помощи алгоритмов искусственного интеллекта повышать качество воспроизводимого видео до разрешения 4К в режиме реального времени. Для этого исходный файл должен иметь разрешение от 360p до 1440p и частоту кадров до 144 FPS.

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RTX Video Super Resolution работает с любым видео в браузерах Chrome или Edge. Заявлена поддержка потоковых сервисов YouTube, Netflix, Twitch и Hulu.

Включить функцию можно в панели управления Nvidia после обновления драйвера. Отмечается, что на текущий момент RTX Video Super Resolution работает только на видеокартах GeForce RTX 30-й и 40-й серий. Ожидается, что позднее поддержку новой технологии получат и видеокарты семейства GeForce RTX 20.

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