МВФ: ИИ затронет до 40% рабочих мест в мире

Быстрое развитие систем искусственного интеллекта в большей степени отразится на высокоразвитых экономиках мира, чем на странах с растущей экономикой и низким доходом на душу населения, считает исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva). Искусственный интеллект затронет почти 40% рабочих мест в масштабах всей планеты и усилит неравенство доходов, заявляют в МВФ.

«В большинстве сценариев искусственный интеллект с высокой вероятностью ухудшит всеобщее неравенство, и это тревожная тенденция, которую регуляторы не должны упускать из виду, чтобы предотвратить усиление социальной напряженности из-за развития технологий», — отметила глава МВФ.

Неравенство доходов, провоцируемое развитием ИИ, будет в значительной степени зависеть от степени влияния технологий на характер работы высокооплачиваемых специалистов. С другой стороны, внедрение ИИ позволит повысить скорость оборота капитала для инвесторов, а это только усугубит финансовое неравенство. Властям государств следует предусмотреть социальные гарантии для сотрудников, чья деятельность в большей степени затрагивается распространением ИИ, а также обеспечивать переподготовку специалистов в наиболее уязвимых отраслях.

Наиболее вероятным сценарием является «соседство искусственного интеллекта и человеческого труда, а полное вытеснение последнего представляется сомнительным», считают в МВФ. Власти различных стран стали задумываться о создании правовых актов, регулирующих развитие и распространение систем искусственного интеллекта. Законопроекты в данном направлении уже разрабатываются властями Евросоюза.