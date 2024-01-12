Epic Game Store бесплатно отдает морское приключение Sail Forth

В Epic Game Store можно бесплатно забрать игру Sail Forth. Игра получила очень положительные пользовательские обзоры в Steam. Акция действует до 18 января 20:00 по бакинскому времени.
Из описания игры: ведите флот построенных вами кораблей по волнам океана, некогда поглотившего ключ к загадочному прошлому планеты. Подружитесь с местными жителями и наберите из них моряков в команду, встаньте на борьбу против дерзких пиратов и проложите курс через безбрежный мир.
На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно пиксельный платформер LOVE со сложными уровнями.