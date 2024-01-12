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12 января, 2024
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Epic Game Store бесплатно отдает морское приключение Sail Forth

Epic Games Store

В Epic Game Store можно бесплатно забрать игру Sail Forth. Игра получила очень положительные пользовательские обзоры в Steam. Акция действует до 18 января 20:00 по бакинскому времени.

Из описания игры: ведите флот построенных вами кораблей по волнам океана, некогда поглотившего ключ к загадочному прошлому планеты. Подружитесь с местными жителями и наберите из них моряков в команду, встаньте на борьбу против дерзких пиратов и проложите курс через безбрежный мир.

На следующей неделе Epic Games Store отдаст бесплатно пиксельный платформер LOVE со сложными уровнями.

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