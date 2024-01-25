Более 360 тысяч раз пользователи по всему миру скачали бесплатные инструменты «Лаборатории Касперского» для восстановления данных

Бесплатные инструменты «Лаборатории Касперского» для дешифровки, доступные в рамках инициативы No More Ransom, были скачаны более 360 тысяч раз за пять лет. На данный момент с их помощью можно расшифровать файлы, заблокированные 39 семействами программ-вымогателей.

Программы-вымогатели — это вредоносное программное обеспечение, которое шифрует данные пользователя, делая их недоступными для владельца, и требует выкуп за разблокировку. Злоумышленники разрабатывают новые версии программ-вымогателей с огромной скоростью. Так, с ноября 2022 года по октябрь 2023 года «Лаборатория Касперского» выявила 23 364 модификации шифровальщиков и обнаружила 43 новых семейства таких зловредов.

«Лаборатория Касперского» — один из партнёров-основателей инициативы по борьбе с программами-шифровальщиками No More Ransom, которая была запущена в 2016 году при участии Европола и полиции Нидерландов. Участники инициативы разрабатывают инструменты для дешифровки, рассказывают о рисках, связанных с атаками программ-вымогателей, и о лучших практиках для противодействия им. В марте 2023 года «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию инструмента для дешифровки в помощь жертвам модификации программы-вымогателя, основанной на утекшем ранее коде программы Conti.

«По мере развития киберугроз необходимость сотрудничества между государственными и частными организациями становится всё более острой. Проект No More Ransom и сайт https://noransom.kaspersky.com/ru/ — это примеры того, как коллективные усилия могут менять ситуацию к лучшему. Мы настоятельно рекомендуем людям и компаниям, ставшим жертвам таких зловредов, не платить выкуп, а использовать бесплатные инструменты для восстановления доступа к ценным файлам», — комментирует Юлия Шлычкова, директор «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами.

Узнать подробнее о том, как бороться с программами-вымогателями, а также прочитать больше об инициативе No More Ransom можно на сайте. Инструменты «Лаборатории Касперского» для восстановления доступа к данным находятся на странице https://noransom.kaspersky.com.