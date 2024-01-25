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25 января, 2024
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Показатель индекса удовлетворенности абонентов Azercell превысил 94%

Azercell

Лидирующий мобильный оператор страны объявил итоги работы Телефонного центра за 2023 год.

Компания Azercell обеспечила своевременную реакцию на запросы и предложения своих абонентов, предоставляя быстрое и качественное обслуживание.

Всего в 2023 году в Телефонный центр Azercell поступило около 3 миллионов обращений. Обработка входящих запросов осуществлялась в среднем в течение 2 минут 20 секунд, что является высоким показателем по сравнению с общепринятым в мире стандартом в 6-7 минут.

Стремясь к дальнейшему повышению качества предоставляемых услуг, Azercell также представил важное технологическое новшество в этой области. В ноябре прошлого года компания запустила первого в Азербайджане виртуального ассистента на базе искусственного интеллекта, предоставляющего полный спектр услуг на азербайджанском языке. Голосовой бот AiCell обеспечивает более оперативную реакцию на обращения абонентов и обрабатывает большинство запросов автоматически, не перенаправляя абонентов к операторам Телефонного центра. Благодаря этому нововведению Azercell смог обработать большее количество запросов за более короткий период времени, существенно сэкономив время своих абонентов. Стоит отметить, что коммуникационные функции и сервисные возможности виртуального ассистента постоянно расширяются, а в ближайшие несколько месяцев у голосового бота появятся еще две функции самообслуживания.

В то же время Azercell продолжил круглосуточное обслуживать своих абонентов и по цифровым каналам. За прошедший год компания получила около 1,5 миллиона запросов через различные онлайн-платформы. Около 440 тысяч из них поступило посредством социальных сетей. В настоящее время служба онлайн-поддержки абонентов Azercell работает на платформах Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и YouTube.

В прошлом году компания Azercell, предоставляющая услуги обслуживания клиентов  в соответствии с международными стандартами, получила сертификат «ISO 18295-1:2017: Соответствие процессов управления контакт-центрами».

В результате вышеупомянутых инициатив показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell в 2023 году достиг 94,9% (результат, превышающий 85%, считается очень высоким показателем по мировым стандартам).

Напоминаем, что обратиться в Телефонный центр Azercell, который принимает звонки абонентов в любое время в режиме 7/24, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012-4904949 (для абонентов предоплатной системы — SimSim) и 012-4905252 (для абонентов постоплатной системы), а также в онлайн-чат службы поддержки абонентов посредством мобильного приложения Kabinetim.

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