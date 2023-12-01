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1 декабря, 2023
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Amazon представил ИИ-генератор изображений Titan Image Generator

Amazon Titan Image Generator

Компания Amazon представила ИИ-генератор изображений Titan Image Generator на платформе Bedrock. Инструмент предназначен для создания изображений на основе текстовых запросов, а также предлагает поддержку различных функций редактирования уже готовых изображений.

Как заявляет Amazon, Titan Image Generator способен генерировать «огромные объемы реалистичных изображений студийного качества при низкой цене». ИИ-генератор может создавать изображения на основе сложных текстовых подсказок, при этом обеспечивая точность композиции генерируемых объектов с минимальными искажениями. По мнению разработчиков компании, это поможет «сократить объемы создания вредного контента и смягчить распространение дезинформации».

Функции ИИ-генератора позволяют редактировать отдельные элементы на изображении, удаляя или добавляя дополнительные детали. Например, можно заменить задний фон на изображении, поменять или удалить предмет, который может находиться в руках человека, изображенного в кадре. Также можно расширить композицию изображения, добавив дополнительные искусственные детали, аналогично функции Generative Expand в Photoshop.

Titan Image Generator накладывает на каждое созданное им изображение невидимый невооруженному глазу специальный водяной знак. По мнению компании, эта функция поможет «уменьшить распространение дезинформации, предоставив незаметный механизм для идентификации изображений, созданных ИИ, а также будет способствовать безопасному, надежному и прозрачному развитию технологий искусственного интеллекта». Удалить или изменить эти водяные знаки невозможно.

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