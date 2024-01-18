Обновление бизнес-приложения Epoint через облако AWS в партнерстве с Elcore

Азербайджанский стартап Epoint в сотрудничестве с официальным партнером AWS Solution Provider — Elcore Azerbaijan развернул инфраструктуру для собственного E-Commerce приложения для онлайн-платежей (https://epoint.az/en) в облаке AWS. За 2 года работы на рынке компания зарекомендовала себя как динамично развивающийся игрок с впечатляющим списком клиентов, включающим Pasha Bank, Kapital Bank, Visa, iTiket.AZ и многие другие компании.

Проблема и решение

Переживая период интенсивного развития приложения, команда Epoint столкнулась с необходимостью разработки инфраструктуры, способной выдерживать растущие рабочие нагрузки и обеспечивать бесперебойную работу 24/7, особенно в пиковые периоды.

В ответ на стремительный успех своего приложения Epoint осознал необходимость создания инфраструктуры, способной выдерживать растущие рабочие нагрузки и обеспечивать доступность 24/7, при этом минимизируя первоначальные инвестиции и капитальные расходы.

Необходимость инноваций

Было принято, что настал момент для создания такой системы, которая бы сочетала высокую производительность с экономической эффективностью, минимизируя при этом первоначальные инвестиции и капитальные расходы. Оптимальным решением оказался переход на AWS, который идеально соответствовал этим требованиям.

Выбор AWS

«AWS был выбран, так как он идеально поддерживает MySQL сервер и предлагает автоматическую настройку масштабирования для оптимальной производительности. Можно сказать, что мы находимся на старте и нам важно избегать крупных вложений в инфраструктуру. А в Elcore нам предоставляют компенсацию AWS биллинга для тестов и экспериментов, что предотвращает незапланированные расходы. Безопасность является ключевым фактором, поскольку мы работаем с платежными системами. Основным из пунктов, который определил выбор, — это соответствие стандарту PCI DSS и защита от DDoS-атак. Таким образом, вся инфраструктура остается для нас прозрачной и управляемой», — говорит директор Epoint Зейнал Каримзаде.

Партнерство Epoint и Elcore

«Важной частью запуска было не только своевременное предоставление необходимой инфраструктуры, но и гарантия готовности всех участников команды Epoint к эффективному использованию облака AWS. Мы стремились обеспечить, чтобы весь потенциал облака AWS был задействован и поддерживал развитие приложения», — говорит Александр Фомин, руководитель команды AWS в Elcore.

«Этот проект открывает новую главу в партнерстве между Elcore и Epoint. У Epoint амбициозные цели, а наш опыт работы с AWS поможет им построить необходимую техническую основу для их реализации», — заявил Рамиз Алиев, менеджер по развитию бизнеса Elcore Азербайджан.

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