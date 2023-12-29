Xiaomi опубликовала список из 88 устройств, которые получат новую HyperOS

Компания Xiaomi опубликовала расширенный список из 88 устройств, которые получат новую фирменную HyperOS. Кроме того, был представлен официальный логотип HyperOS.

По словам главы компании Лэй Цзюня, на логотипе изображена «галактика точек, которые переплетаются между собой, как идеи и связи в нашей цифровой вселенной». Он также символизирует «людей и устройства, которые свободно перемещаются и плавно соединяются в нашем мире HyperOS, как звезды во вселенной».

Список гаджетов, которые получат актуальную версию прошивки:

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Mi Mix Fold;

Xiaomi 10, 10S, 10 Pro, 10 Ultra;

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3;

Xiaomi 11, 11 Ultra, 11 Pro, 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 12, 12X, 12S Ultra, 12S Pro, 12S, 2 Pro Dimensity, 12 Pro;

Redmi K60E;

Redmi 13R 5G;

Redmi 12 5G, 12C;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi K50, K50 Ultra, K50 Gaming, K50 Pro;

Redmi K40, K40S, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming;

Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 5G, Note 13R Pro, 13R 5G;

Redmi Note 12 Turbo, Note 12T Pro, Note 12 Pro Speed Edition, Note 12 Pro+ 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 5G, Note 12R Pro, Note 12R 5G, Note 12R;

Redmi Pad, Pad SE;

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4, Pad 5 Pro SG, Pad 5 Pro.

Ранее компания рассказала только о девяти устройствах, которые первыми получат HyperOS.