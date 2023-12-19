Список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

Компания Xiaomi анонсировала релиз глобальной версии операционной системы HyperOS, которая пришла на смену MIUI. На первом этапе обновление получат владельцы следующих аппаратов:

Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra;

Xiaomi 13T и 13T Pro;

Xiaomi Pad 6;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12S;

POCO F5.

Релиз глобальной версии HyperOS 1.0 состоится в первом квартале 2024 года. Обновление будет распространяться поэтапно. Больше поддерживаемых моделей компания объявит позднее.

HyperOS занимает меньше места, чем любая другая мобильная прошивка, всего 8,75 Gb. Размер OTA-обновлений был уменьшен на 79%, а устанавливаться они будут на 24% быстрее. Время установки сторонних приложений сокращено на 15%. Согласно тестам, новый интерфейс работает быстрее. Кроме того, он потребляет меньше энергии. Это увеличивает время автономной работы смартфонов и других устройств. Благодаря новой микроархитектуре HyperOS может быть адаптирована под разные категории устройств — от датчиков умного дома до бортовых компьютеров автомобилей.