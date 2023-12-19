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20 декабря, 2023
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Список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS

HyperOS

Компания Xiaomi анонсировала релиз глобальной версии операционной системы HyperOS, которая пришла на смену MIUI. На первом этапе обновление получат владельцы следующих аппаратов:

  • Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T и 13T Pro;
  • Xiaomi Pad 6;
  • Redmi Note 12;
  • Redmi Note 12S;
  • POCO F5.

Релиз глобальной версии HyperOS 1.0 состоится в первом квартале 2024 года. Обновление будет распространяться поэтапно. Больше поддерживаемых моделей компания объявит позднее.

HyperOS занимает меньше места, чем любая другая мобильная прошивка, всего 8,75 Gb. Размер OTA-обновлений был уменьшен на 79%, а устанавливаться они будут на 24% быстрее. Время установки сторонних приложений сокращено на 15%. Согласно тестам, новый интерфейс работает быстрее. Кроме того, он потребляет меньше энергии. Это увеличивает время автономной работы смартфонов и других устройств. Благодаря новой микроархитектуре HyperOS может быть адаптирована под разные категории устройств — от датчиков умного дома до бортовых компьютеров автомобилей.

 

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