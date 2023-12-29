Успеть до Нового года или почему лучший подарок — цифровой? Объясняет «Лаборатория Касперского»

Новый год на носу, а вы все еще не успеваете с покупкой подарков? Не беда! Цифровые аналоги станут спасением для тех, кому не хватает времени на традиционный шопинг. «Лаборатория Касперского» рассказывает об их преимуществах и предлагает несколько примеров лучших цифровых подарков.

Шесть причин дарить цифровые подарки

Можно подарить дистанционно. Если у вас не получается успеть повидать и поздравить всех до праздников — цифровой подарок отличное решение. Ведь его можно отправить хоть в Антарктиду. Не надо стоять в очередях. Цифровые подарки продаются в Интернет. За ними не надо никуда ехать, не нужно тратить врем в пробках и очередях. Спокойно выбираете, оплачиваете — и все готово. Всегда в наличии. Перед Новым годом могут быть проблемы с наличием или доставкой чего-то вещественного. Для цифровых подарков это не проблема: их запасы бесконечны — хватит на всех. Доставка мгновенно (и бесплатно!). Если не позаботиться о подарках заранее, то есть шанс, что до праздников их доставить не успеют. Цифровой подарок лишен этого неудобства: его доставят за несколько миллисекунд. Минимальный вред природе. Традиция дарить подарки — может показаться проблемой для окружающей среды. Миллионы праздничных свитеров с оленями, которые наденут пару раз, и сотни тысяч пар смешных носков, которые отправятся в шкаф, не идут на пользу экологии. С цифровыми подарками такой проблемы нет: даже если презент не подошел — ничего страшного, его ведь не надо перерабатывать. Можно подарить в последний момент. Новый год уже завтра, а вы забыли купить кому-то презент или просто не успели дойти до магазина? Выручит цифровой подарок! Он будет готов к дарению буквально через секунду после того, как вы нажмете на кнопку оплаты. Так что его можно купить и подарить прямо здесь и сейчас.

Пять лучших цифровых подарков

Теперь, когда мы определились с тем, что цифровой подарок — идея хорошая, давайте поговорим о том, что же можно подарить.