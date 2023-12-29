Успеть до Нового года или почему лучший подарок — цифровой? Объясняет «Лаборатория Касперского»

Новый год на носу, а вы все еще не успеваете с покупкой подарков? Не беда! Цифровые аналоги станут спасением для тех, кому не хватает времени на традиционный шопинг. «Лаборатория Касперского» рассказывает об их преимуществах и предлагает несколько примеров лучших цифровых подарков.
Шесть причин дарить цифровые подарки
- Можно подарить дистанционно. Если у вас не получается успеть повидать и поздравить всех до праздников — цифровой подарок отличное решение. Ведь его можно отправить хоть в Антарктиду.
- Не надо стоять в очередях. Цифровые подарки продаются в Интернет. За ними не надо никуда ехать, не нужно тратить врем в пробках и очередях. Спокойно выбираете, оплачиваете — и все готово.
- Всегда в наличии. Перед Новым годом могут быть проблемы с наличием или доставкой чего-то вещественного. Для цифровых подарков это не проблема: их запасы бесконечны — хватит на всех.
- Доставка мгновенно (и бесплатно!). Если не позаботиться о подарках заранее, то есть шанс, что до праздников их доставить не успеют. Цифровой подарок лишен этого неудобства: его доставят за несколько миллисекунд.
- Минимальный вред природе. Традиция дарить подарки — может показаться проблемой для окружающей среды. Миллионы праздничных свитеров с оленями, которые наденут пару раз, и сотни тысяч пар смешных носков, которые отправятся в шкаф, не идут на пользу экологии. С цифровыми подарками такой проблемы нет: даже если презент не подошел — ничего страшного, его ведь не надо перерабатывать.
- Можно подарить в последний момент. Новый год уже завтра, а вы забыли купить кому-то презент или просто не успели дойти до магазина? Выручит цифровой подарок! Он будет готов к дарению буквально через секунду после того, как вы нажмете на кнопку оплаты. Так что его можно купить и подарить прямо здесь и сейчас.
Пять лучших цифровых подарков
Теперь, когда мы определились с тем, что цифровой подарок — идея хорошая, давайте поговорим о том, что же можно подарить.
- Подписка на онлайн-кинотеатр. Художественные фильмы или документалки, спортивные соревнования или сериалы, развлекательные шоу или обучающие видео, мультики или занятия йогой — в наше время практически все, от мала до велика, ежедневно потребляют различный цифровой видеоконтент. Так что подписка на онлайн-кинотеатр или стриминговый сервис — это отличный подарок, с которым сложно ошибиться: он почти наверняка подойдет любому человеку.
- Подписка на музыкальный сервис. Также хорошим подарком может быть цифровая музыка. Конечно, угадать с конкретными исполнителями и композициями может быть непросто, но ведь и делать это совершенно не обязательно. Можно подарить подписку на один из цифровых музыкальных сервисов, и человек сам выберет, что ему на этом сервисе послушать.
- Игры. Хотя с геймерами ассоциирует себя не так уж много людей, в игры на самом деле играют практически все. Просто кто-то делает это на сияющем всеми цветами радуги мощном компьютере, а кто-то — на обычном ноутбуке, планшете или смартфоне. Поэтому хорошей идеей для подарка может быть подписка или подарочная карта одного из игровых сервисов или магазинов приложений. Кстати, в игровых магазинах часто есть вишлисты, в которых можно подсмотреть, во что человек хотел бы поиграть, — и подарить ему именно это.
- Электронные книги. В 20-м веке было принято говорить, что лучший подарок — это книга. Но на дворе уже 21-й век, и все изменилось: теперь без проблем можно подарить не одну книжку, а целую библиотеку — и на это не придется тратить целое состояние. Так что лучший подарок для читающего человека — это подписка на онлайн-библиотеку.
- Защита цифровой жизни. Все наши устройства, и в особенности та ценная информация, которая на них хранится, нуждаются в защите. Идей для подарка тут может быть несколько: например, можно подарить подписку на безопасный менеджер паролей. А можно подарить и многое другое — с подпиской на наш Kaspersky Premium.