Вышел сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

На презентации PC Gaming Show: Most Wanted были названы 25 самых ожидаемых ПК-игр, выбранных специальным жюри. На первом месте оказался шутер с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. По этому случаю разработчики из студии GSC Game World представили сюжетный трейлер игры.

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В ролике показали ключевых персонажей игры, среди которых Бродяга, Коршунов, Фауст, Скиф и Далин. Также можно увидеть фрагменты из нескольких катсцен на движке игры.

В конце ролика разработчики сообщили, что релиз шутера состоится в первом квартале 2024 года. Точной даты пока нет. Игра уже находится на завершающей стадии разработки.