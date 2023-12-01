В Telegram появились похожие каналы, перепост историй и многое другое

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. Стали доступны 11 нововведений — возможность находить похожие каналы, делать перепосты историй от друзей и каналов, добавлять видеосообщения в истории и другие.

Похожие каналы

Когда пользователь подписывается на новый канал, он видит список похожих публичных каналов, которые подбираются автоматически. Список похожих каналов также можно увидеть в отдельной вкладке в профиле канала.

Перепост историй

Можно сделать репост историй друзей и каналов. При этом, истории получится дополнять своим текстом, аудио или видеокомментарием. Можно выбрать пользователей, которые будут видеть репост истории. В целях защиты конфиденциальности, функция доступна только для историй, которые видны всем пользователям.

Видеосообщения в историях

Теперь поверх историй можно добавлять видео с комментариями. Видеосообщения можно редактировать: менять размер, перемещать в любое место на экране, а также выбирать момент начала и окончания. Видеосообщение можно добавить и в перепост истории другого автора.

Цвета профиля

Подписка Telegram Premium позволяет выбрать уникальные цветовые сочетания с логотипами для профиля, чтобы дополнительно подчеркнуть индивидуальность страницы. Изменить цветовое оформление сообщений или профиля можно в меню Настройки > Настройки чатов > Изменить свои цвета на Android или Настройки > Оформление > Персональные цвета на iOS.

Обои для пользователя и собеседника

Подписчики Premium могут установить любые обои одновременно для себя и своего собеседника.

Расшифровка речи для всех пользователей

С 2022 года Premium-пользователям доступна расшифровка голосовых и видеосообщений. Теперь функция стала доступна пользователям без подписки. Есть ограничение — не больше двух сообщений в неделю. Premium-пользователи по-прежнему могут расшифровывать неограниченное количество сообщений.

Статистика историй для каналов

Админам каналов, публикующих истории, теперь доступна статистика просмотров, пересылок и реакций на истории — с графиками, с помощью которых легко отслеживать активность аудитории и реакцию пользователей на каждую историю.

Эмодзи из наборов в качестве реакций в каналах

Администраторы каналов могут добавлять не только стандартные реакции, но и эмодзи из пользовательских наборов — по 1 нестандартной реакции за каждый уровень канала. В статистике канала теперь отображается график тональности реакций, показывающий, как пользователи реагировали на публикации.

Подсветка кода в сообщениях

Все приложения Telegram теперь могут автоматически распознавать язык программирования в сообщениях и подсвечивать синтаксис, когда текст отформатирован в виде «`кода«`.

Улучшенный просмотр групп с темами

Теперь приложение запоминает режим отображения при просмотре групп с темами — в виде единого чата или отдельных тем.

Эффект «щелчка Таноса» на iOS

В приложении для iOS автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией. Сообщения распадаются на миллионы пикселей, прежде чем исчезнуть навсегда. Удаление сообщений по таймеру можно настроить в отдельных чатах или для всего аккаунта.