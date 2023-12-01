Tesla представила серийную версию электропикапа Cybertruck

Компания Tesla, через четыре года после анонса, провела презентацию серийной версии электропикапа Cybertruck для первых покупателей. На мероприятии глава компании Илон Маск объявил цены машины в разных конфигурациях. Как оказалось, электропикап будет гораздо дороже, чем изначально обещала Tesla.
Первыми на рынок выйдут топовые модели Cybertruck, поставки которых начнутся в 2024 году. Двухмоторная версия All-Wheel Drive (полный привод, суммарно 600 л.с.) с максимальной скоростью 180 км/ч и запасом хода до 547 км сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 сек. Цена — от $79 900. Вариант CyberBeast в конфигурации с тремя электродвигателями (суммарно 845 л.с.) будет предложен за $99 900. Запас хода – до 512 км, максимальная скорость — 209 км/ч, разгон до 100 км/ч – 2,6 сек.
На 2025 год намечен выпуск версии Rear-Wheel Drive (задний привод) с запасом хода до 402 км. Разгон от 0 до 100 км/ч – 6,5 сек. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Цена — от $60 990 (вместо анонсированных в 2019 году $39 900).
Электропикап Cybertruck оснащен адаптивной пневматической подвеской с электронным управлением и дорожным просветом 43 см. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Багажник объемом 1,9 м³ можно расширить еще на 1,5 м³, сложив сиденья заднего ряда. В салоне имеется 18,5-дюймовый сенсорный экран и дисплей на 9,4″ для пассажиров сзади. Аудиосистема включает 15 источников звука, в том числе два сабвуфера.
На презентации Маск пригласил главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена, чтобы повторить печально известную демонстрацию прочности бронированных стекол Cybertruck 2019 года. На этот раз фон Хольцхаузен запустил в автомобиль не стальной шар, а бейсбольный мяч — стекло выдержало удар.
К 2025 году компания рассчитывает выйти на мощность производства в 250 000 пикапов в год. В прошлом месяце Маск заявил инвесторам, что Tesla сталкивается с «огромными трудностями» при наращивании производства Cybertruck. Он даже признает, что компания «сама вырыла себе могилу», приняв решение о разработке данного пикапа. Маск назвал передовые характеристики Cybertruck ключевой причиной задержки. «Прототипы – это легко, производство – это сложно», — сказал глава компании.