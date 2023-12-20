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20 декабря, 2023
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В PS Store стартовала новогодняя распродажа

PlayStation Store

В PlayStation Store началась новогодняя распродажа со скидками до 75% на более чем 4,5 тысячи игр и дополнений. Первую скидку на PlayStation получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2, а ремейк Resident Evil 4 можно купить на 57% дешевле. Размер скидки на игры совпадает во всех регионах, но итоговая стоимость может отличаться.

Некоторые предложения:

  • Baldur’s Gate 3 — 10%;
  • Alan Wake 2 — 20%;
  • Lies of P — 20%;
  • Dead Island 2 — 40%;
  • Final Fantasy XVI — 40%;
  • Street Fighter 6 — 44%;
  • Hogwarts Legacy — 50%;
  • Resident Evil 4 — 57%;
  • Star Wars Jedi: Survivor — 50%.

Все предложения можно посмотреть на странице распродажи. Она продлится до 18 января, но вероятно, часть предложений изменится 6 числа.

Ранее новогодняя распродажа также началась в Microsoft Store.

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