В PS Store стартовала новогодняя распродажа

В PlayStation Store началась новогодняя распродажа со скидками до 75% на более чем 4,5 тысячи игр и дополнений. Первую скидку на PlayStation получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2, а ремейк Resident Evil 4 можно купить на 57% дешевле. Размер скидки на игры совпадает во всех регионах, но итоговая стоимость может отличаться.
Некоторые предложения:
- Baldur’s Gate 3 — 10%;
- Alan Wake 2 — 20%;
- Lies of P — 20%;
- Dead Island 2 — 40%;
- Final Fantasy XVI — 40%;
- Street Fighter 6 — 44%;
- Hogwarts Legacy — 50%;
- Resident Evil 4 — 57%;
- Star Wars Jedi: Survivor — 50%.
Все предложения можно посмотреть на странице распродажи. Она продлится до 18 января, но вероятно, часть предложений изменится 6 числа.
Ранее новогодняя распродажа также началась в Microsoft Store.