В PS Store стартовала новогодняя распродажа

В PlayStation Store началась новогодняя распродажа со скидками до 75% на более чем 4,5 тысячи игр и дополнений. Первую скидку на PlayStation получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2, а ремейк Resident Evil 4 можно купить на 57% дешевле. Размер скидки на игры совпадает во всех регионах, но итоговая стоимость может отличаться.

Некоторые предложения:

Baldur’s Gate 3 — 10%;

Alan Wake 2 — 20%;

Lies of P — 20%;

Dead Island 2 — 40%;

Final Fantasy XVI — 40%;

Street Fighter 6 — 44%;

Hogwarts Legacy — 50%;

Resident Evil 4 — 57%;

Star Wars Jedi: Survivor — 50%.

Все предложения можно посмотреть на странице распродажи. Она продлится до 18 января, но вероятно, часть предложений изменится 6 числа.

Ранее новогодняя распродажа также началась в Microsoft Store.