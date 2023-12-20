AzerTelecom присоединился к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин

Компания AzerTelecom, соединяющая Азербайджан с международной интернет сетью, присоединилась к Принципам ООН по расширению прав и возможностей женщин.

Принципы расширения прав и возможностей женщин, разработанные Глобальным договором ООН и Агентством ООН по Делам Женщин, призывают компании активно поддерживать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Принципы расширения прав и возможностей женщин (WEPs) реализуются в Азербайджане в рамках проекта «Расширение экономических прав и возможностей женщин на Южном Кавказе» (WEESC II) Программы развития ООН. Проект финансируется Швейцарским агентством развития и сотрудничества.

Генеральный директор компании AzerTelecom Ана Накашидзе в своем выступлении на мероприятии, посвященном достижениям проекта Программы развития ООН «Расширение экономических прав и возможностей женщин на Южном Кавказе», особо отметила инициативы компании, способствующие созданию равноправной и инклюзивной среды.

«В AzerTelecom поддержка прав и возможностей женщин является одной из главных целей. Мы создаем условия для успешного развития женщин в сфере STEAM, гарантируя признание и раскрытие их потенциала в технологической области. Вместе мы строим общество, где каждое достижение ценится, поощряется и приветствуется. Именно такая рабочая среда, в которой существует взаимная поддержка, играет важную роль в достижении равенства и поощрении инноваций», – отметила Ана Накашидзе.

AzerTelecom является ведущим телекоммуникационным оператором Азербайджана и является частью телекоммуникационной группы, входящей в состав международной группы компаний NEQSOL Holding. NEQSOL Holding осуществляет свою деятельность в одиннадцати странах в области телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий и строительства и насчитывает более 12 000 сотрудников.