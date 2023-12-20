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20 декабря, 2023
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В Google Play появилась возможность дистанционно удалять приложения с Android-устройств

Google Play

Компания Google выпустила новую версию магазина приложений Google Play 38.8, в котором добавлена полезная функция – дистанционное удаление приложений со всех устройств пользователя, подключенных к одной учетной записи. Функция доступна для использования на ПК, автомобильных системах, смартфонах, телевизорах, приставках и смарт-часах.

Ранее пользователь мог устанавливать удаленно приложение на устройства, подключенные к одной и той же учетной записи, но удалить его таким же образом не было возможности.

Новую функцию можно будет найти в разделе «Управление приложениями и устройством», где нужно перейти во вкладку «Управление». Там можно будет выбрать нужное устройство, после чего отобразится список всех установленных на нем приложений с возможностью их выбора удаления. Для удобства программы можно отсортировать по размеру или названию.

Обновление Google Play распространяется поэтапно, поэтому новая функция пока что может быть доступна не у всех пользователей.

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