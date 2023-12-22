В Epic Games Store можно в течении суток бесплатно забрать Art of Rally

Epic Games Store в течении суток бесплатно отдает гоночный ретро-симулятор Art of Rally от канадской студии Funselektor. Акция будет действовать до 23 декабря 20:00 по бакинскому времени.

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Разработчики переносят игроков в «Золотую эру» ралли, им предстоит сесть за руль классических легендарных автомобилей, начиная с 1960-х годов. Игровые трассы располагаются в самых разных странах мира и на разных континентах.

Какая раздача будет завтра вечером – неизвестно. Получать бесплатные игры в Epic Games Store каждый день можно до 10 января.