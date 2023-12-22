Вышла новая ИИ-модель Midjourney v6, создающая более реалистичные изображения

Разработчики компании Midjourney анонсировали новую модель ИИ-инструмента для создания изображений, которая получила возможность генерировать осмысленный текст. Новая модель Midjourney v6 официально стала доступна пользователям нейросети — пока что в альфа-версии.
Midjourney V6 в разы превосходит своего предшественника, выпущенного в марте этого года. «Более точное следование рекомендациями, а также длинные подсказки, улучшенная связность и знания модели», — говорится в описании новой версии нейросети. Из-за новых возможностей шестая версия ИИ стала слегка медленней и дороже, но разработчики пообещали поработать над ее производительностью в будущем.
Midjourney V6 является «третьей моделью, обученной с нуля на наших суперкластерах ИИ», и на ее разработку ушли девять месяцев, пояснил глава компании Дэвид Хольц (David Holz). Подключение к обновленной нейросети не происходит для всех пользователей по умолчанию — в чате Discord с ботом Midjourney необходимо перейти в режим настроек командой «/settings», после чего в раскрывающемся меню сверху выбрать «V6». В качестве альтернативы можно после каждого описания изображения добавлять параметр «-v 6».
Новые функции ИИ-генератора изображений Midjourney V6:
- Возможность создания изображений в более высоком разрешении — до 2048 × 2048 пикселей;
- Более точное следование подсказкам (промптам);
- Возможность использования в промптах более 350 слов;
- Более точное понимание нюансов пунктуации и грамматики;
- Возможность указать цвета и другие детали;
- Понимание подсказок для размещения объектов в определенных местах композиции;
- Возможность добавления к изображениям текста и рамки;
- Возможность создания комиксов;
- Более детализированная генерация изображения в жанре реализма.
Пользователи уже начали делится полученными результатами. Сгенерированые изображения стало практически не отличить от реальных фотографий — морщины, складки, красные глаза, текстура кожи — генерации выглядят просто идеально.
Midjourney V6 …. We have TEXT!
It can be hit or miss but still learning how it works.
These 4 were all from one generation.
Maybe got lucky 🤷♂️
Prompt in image 1 ALT#midjourneyV6 #MJV6 #AIart #aiartcommunity #digitalart #midjouney #MidjourneyAI #AIArtwork pic.twitter.com/BIJwr49489
— Orcton (@OrctonAI) December 21, 2023
Midjourney v1 until v6, same prompt"
white background, closeup portrait of a very old mean man, 92 years old, wrinkles, realistic skin, studio lighting,, canon f/4#midjourneyV6 #midjouney #aiartcommunity pic.twitter.com/g8wAALAbH3
— Marco Nedermeijer (@MNedermeijer) December 21, 2023