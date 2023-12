Вышла новая ИИ-модель Midjourney v6, создающая более реалистичные изображения

Разработчики компании Midjourney анонсировали новую модель ИИ-инструмента для создания изображений, которая получила возможность генерировать осмысленный текст. Новая модель Midjourney v6 официально стала доступна пользователям нейросети — пока что в альфа-версии.

Midjourney V6 в разы превосходит своего предшественника, выпущенного в марте этого года. «Более точное следование рекомендациями, а также длинные подсказки, улучшенная связность и знания модели», — говорится в описании новой версии нейросети. Из-за новых возможностей шестая версия ИИ стала слегка медленней и дороже, но разработчики пообещали поработать над ее производительностью в будущем.

Midjourney V6 является «третьей моделью, обученной с нуля на наших суперкластерах ИИ», и на ее разработку ушли девять месяцев, пояснил глава компании Дэвид Хольц (David Holz). Подключение к обновленной нейросети не происходит для всех пользователей по умолчанию — в чате Discord с ботом Midjourney необходимо перейти в режим настроек командой «/settings», после чего в раскрывающемся меню сверху выбрать «V6». В качестве альтернативы можно после каждого описания изображения добавлять параметр «-v 6».

Новые функции ИИ-генератора изображений Midjourney V6:

Пользователи уже начали делится полученными результатами. Сгенерированые изображения стало практически не отличить от реальных фотографий — морщины, складки, красные глаза, текстура кожи — генерации выглядят просто идеально.

