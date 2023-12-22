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22 декабря, 2023
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Вышла новая ИИ-модель Midjourney v6, создающая более реалистичные изображения

Midjourney v6

Разработчики компании Midjourney анонсировали новую модель ИИ-инструмента для создания изображений, которая получила возможность генерировать осмысленный текст. Новая модель Midjourney v6 официально стала доступна пользователям нейросети — пока что в альфа-версии.

Midjourney v6

Midjourney V6 в разы превосходит своего предшественника, выпущенного в марте этого года. «Более точное следование рекомендациями, а также длинные подсказки, улучшенная связность и знания модели», — говорится в описании новой версии нейросети. Из-за новых возможностей шестая версия ИИ стала слегка медленней и дороже, но разработчики пообещали поработать над ее производительностью в будущем.

Midjourney v6

Midjourney V6 является «третьей моделью, обученной с нуля на наших суперкластерах ИИ», и на ее разработку ушли девять месяцев, пояснил глава компании Дэвид Хольц (David Holz). Подключение к обновленной нейросети не происходит для всех пользователей по умолчанию — в чате Discord с ботом Midjourney необходимо перейти в режим настроек командой «/settings», после чего в раскрывающемся меню сверху выбрать «V6». В качестве альтернативы можно после каждого описания изображения добавлять параметр «-v 6».

Новые функции ИИ-генератора изображений Midjourney V6:

  • Возможность создания изображений в более высоком разрешении — до 2048 × 2048 пикселей;
  • Более точное следование подсказкам (промптам);
  • Возможность использования в промптах более 350 слов;
  • Более точное понимание нюансов пунктуации и грамматики;
  • Возможность указать цвета и другие детали;
  • Понимание подсказок для размещения объектов в определенных местах композиции;
  • Возможность добавления к изображениям текста и рамки;
  • Возможность создания комиксов;
  • Более детализированная генерация изображения в жанре реализма.

Пользователи уже начали делится полученными результатами. Сгенерированые изображения стало практически не отличить от реальных фотографий — морщины, складки, красные глаза, текстура кожи — генерации выглядят просто идеально.

 

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