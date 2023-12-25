«Что делать? У ребенка проблемы в интернете…»: рекомендации Kaspersky по 7 распространенным неприятностям, которые случаются с детьми в сети

В эпоху информационных технологий, где интернет становится неотъемлемой частью детской жизни, вопрос безопасности в онлайн-пространстве становится все более важным. Как родителям и образовательным учреждениям обеспечить детей безопасным опытом в Интернете, избегая потенциально опасных взаимодействий? Давайте рассмотрим стратегии, способствующие безопасности детей при использовании сети и содействующие формированию их ответственного поведения в цифровом мире.
Что сказать ребенку, чтобы защитить его от основных онлайн-рисков?
- Остерегайся фишинговых атак.
- Не скачивай игры с неофициальных сайтов.
- Игнорируй навязчивую рекламу и опросы.
- Проверяй ссылки и вложения электронной почты и относись к ним с осторожностью.
- Обратись за помощью, если в Интернете что-то кажется подозрительным.
- Используй уникальные пароли. Создать и сохранить их можно с помощью Kaspersky Password Manager.
Как помочь ребенку избежать опасного общения в интернете?
- Скажите, что не стоит принимать запросы в друзья от незнакомцев.
- Объясните, что если кто-то вдруг начинает задавать личные вопросы, то это повод насторожиться.
- Договоритесь открыто обсуждать действия ребенка в Интернете.
Что посоветовать ребенку, чтобы защитить его от угроз, связанных с онлайн-играми?
- Играй с теми, кого знаешь лично.
- Включи игровой режим антивируса — он защитит от угроз.
- Скачивай игры только из проверенных магазинов.
- Не переходи по ссылкам в чатах.
- Никому не сообщай свои пароли — даже друзьям.
Мой ребенок стал жертвой интернет-травли. Что делать?
- Выслушайте ребенка, не перебивая.
- Дайте ребенку понять, что с вами он в безопасности и вы на его стороне.
- Сделайте снимки экрана с агрессивными сообщениями.
- Объясните, что мстить не стоит.
- Измените настройки приватности и смените пароли, заблокируйте обидчика или пожалуйтесь на него.
- Сообщите в школу об инциденте.
- Обратитесь за профессиональной помощью, если ситуация вызвала изменения в поведении ребенка.
Мой ребенок издевается над другими в интернете. Что делать?
- Сохраняйте спокойствие. Соберите доказательства и проанализируйте ситуацию.
- Узнайте точку зрения ребенка.
- Помогите ребенку оценить последствия его действий.
- Побудите ребенка извиниться перед жертвой.
- Используйте приложения для родительского контроля, однако старайтесь не вторгаться в личное пространство ребенка.
- Поощряйте ответственное поведение в Интернете.
- При необходимости обратитесь за профессиональной помощью.
Какие вопросы задать ребенку, чтобы убедиться в том, что он в безопасности онлайн?
- Что интересного сегодня нашлось в Интернете?
- Было ли тебе что-нибудь непонятно?
- Ты переписываешься или играешь с людьми, которых не знаешь лично?
- Что ты рассказываешь о себе?
- Попадалось ли в Сети что-нибудь, от чего тебе было некомфортно?
- Есть ли какие-нибудь новые сайты или приложения, которые тебе нравятся?
- Ты знаешь, что делать с нежелательными сообщениями?
- Тебе попадались люди, которые вели себя грубо с другими в Сети? Какова была твоя реакция на это поведение?
Как следить за поведением детей в Интернете, не вторгаясь в их личное пространство?
- Обсуждайте с ребенком его действия в Интернете.
- Вместе исследуйте Интернет.
- Используйте приложения для родительского контроля, которые обеспечивают защиту детей.
- Объясните, для чего нужны такие приложения.
- Станьте наставником, а не надзирателем.
- Следите за тенденциями в сфере цифровых технологий и обсуждайте их с ребенком.
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