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25 декабря, 2023
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«Что делать? У ребенка проблемы в интернете…»: рекомендации Kaspersky по 7 распространенным неприятностям, которые случаются с детьми в сети

В эпоху информационных технологий, где интернет становится неотъемлемой частью детской жизни, вопрос безопасности в онлайн-пространстве становится все более важным. Как родителям и образовательным учреждениям обеспечить детей безопасным опытом в Интернете, избегая потенциально опасных взаимодействий? Давайте рассмотрим стратегии, способствующие безопасности детей при использовании сети и содействующие формированию их ответственного поведения в цифровом мире.

Что сказать ребенку, чтобы защитить его от основных онлайн-рисков?

  1. Остерегайся фишинговых атак.
  2. Не скачивай игры с неофициальных сайтов.
  3. Игнорируй навязчивую рекламу и опросы.
  4. Проверяй ссылки и вложения электронной почты и относись к ним с осторожностью.
  5. Обратись за помощью, если в Интернете что-то кажется подозрительным.
  6. Используй уникальные пароли. Создать и сохранить их можно с помощью Kaspersky Password Manager.

Как помочь ребенку избежать опасного общения в интернете?

  1. Скажите, что не стоит принимать запросы в друзья от незнакомцев.
  2. Объясните, что если кто-то вдруг начинает задавать личные вопросы, то это повод насторожиться.
  3. Договоритесь открыто обсуждать действия ребенка в Интернете.

Что посоветовать ребенку, чтобы защитить его от угроз, связанных с онлайн-играми?

  1. Играй с теми, кого знаешь лично.
  2. Включи игровой режим антивируса — он защитит от угроз.
  3. Скачивай игры только из проверенных магазинов.
  4. Не переходи по ссылкам в чатах.
  5. Никому не сообщай свои пароли — даже друзьям.

Мой ребенок стал жертвой интернет-травли. Что делать?

  1. Выслушайте ребенка, не перебивая.
  2. Дайте ребенку понять, что с вами он в безопасности и вы на его стороне.
  3. Сделайте снимки экрана с агрессивными сообщениями.
  4. Объясните, что мстить не стоит.
  5. Измените настройки приватности и смените пароли, заблокируйте обидчика или пожалуйтесь на него.
  6. Сообщите в школу об инциденте.
  7. Обратитесь за профессиональной помощью, если ситуация вызвала изменения в поведении ребенка.

Мой ребенок издевается над другими в интернете. Что делать?

  1. Сохраняйте спокойствие. Соберите доказательства и проанализируйте ситуацию.
  2. Узнайте точку зрения ребенка.
  3. Помогите ребенку оценить последствия его действий.
  4. Побудите ребенка извиниться перед жертвой.
  5. Используйте приложения для родительского контроля, однако старайтесь не вторгаться в личное пространство ребенка.
  6. Поощряйте ответственное поведение в Интернете.
  7. При необходимости обратитесь за профессиональной помощью.

Какие вопросы задать ребенку, чтобы убедиться в том, что он в безопасности онлайн?

  1. Что интересного сегодня нашлось в Интернете?
  2. Было ли тебе что-нибудь непонятно?
  3. Ты переписываешься или играешь с людьми, которых не знаешь лично?
  4. Что ты рассказываешь о себе?
  5. Попадалось ли в Сети что-нибудь, от чего тебе было некомфортно?
  6. Есть ли какие-нибудь новые сайты или приложения, которые тебе нравятся?
  7. Ты знаешь, что делать с нежелательными сообщениями?
  8. Тебе попадались люди, которые вели себя грубо с другими в Сети? Какова была твоя реакция на это поведение?

Как следить за поведением детей в Интернете, не вторгаясь в их личное пространство?

  1. Обсуждайте с ребенком его действия в Интернете.
  2. Вместе исследуйте Интернет.
  3. Используйте приложения для родительского контроля, которые обеспечивают защиту детей.
  4. Объясните, для чего нужны такие приложения.
  5. Станьте наставником, а не надзирателем.
  6. Следите за тенденциями в сфере цифровых технологий и обсуждайте их с ребенком.

Сделайте знакомство ребенка с новыми технологиями комфортным для вас обоих. Загрузите наше руководство в формате PDF — с ним вы будете готовы к путешествию вашего ребенка по цифровому миру.

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