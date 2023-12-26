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26 декабря, 2023
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Techpro DC поздравил своих партнеров с наступающим Новым годом!

Techpro DC

22 декабря в ресторане The Real McCoy азербайджанский Value Added IT Distributor организовал праздничное мероприятие, посвященное итогам 2023 года. В рамках мероприятия лучшим партнерам дистрибьютора были вручены ценные награды. Победителями в следующих номинациях стали:

  • The Discovery of the Year — Techtonas,
  • The Best HPE & HP Inc Partner — Bestcomp Group,
  • The Best Retail Partner — Kontakt Home,
  • The Best Dell Technologies Partner — R.I.S.K. Company,
  • The Best Lenovo IDG Partner — Unisell,
  • The Best Lenovo ISG Partner — Fominov Consulting,
  • The Most Collaborative Business Partner — Caspel,
  • The Most Innovative Technology Partner — Ultra Technologies,
  • The Best Media Partner — Infocity.

Отметив выдающиеся заслуги партнеров и пожелав всем достижения еще больших успехов в новом году, директор Techpro DC Нигяр Гасанова объявила, что в начале 2024 года дистрибьютор запускает новую мотивационную партнерскую программу, победители которой отправятся в морской круиз по Средиземному морю.

«В 2023 году победители мотивационной программы «THE BLUE PEARL OF NORTH AFRICA», организованной Techpro DC, получили возможность совершить незабываемую поездку в Марокко. И в новом году мы остаемся верны традиции, призывая наших партнеров активнее участвовать в продвижении представляемых нами вендоров, строя сильную и устойчивую IT-экосистему в регионе. А лучшие из них отправятся в новое путешествие!», — отметила Н.Гасанова.

Команда Techpro DC поздравляет всех с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и желает всем плодотворного и успешного Нового 2024 года!

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