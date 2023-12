Techpro DC поздравил своих партнеров с наступающим Новым годом!

22 декабря в ресторане The Real McCoy азербайджанский Value Added IT Distributor организовал праздничное мероприятие, посвященное итогам 2023 года. В рамках мероприятия лучшим партнерам дистрибьютора были вручены ценные награды. Победителями в следующих номинациях стали:

The Discovery of the Year — Techtonas,

The Best HPE & HP Inc Partner — Bestcomp Group,

The Best Retail Partner — Kontakt Home,

The Best Dell Technologies Partner — R.I.S.K. Company,

The Best Lenovo IDG Partner — Unisell,

The Best Lenovo ISG Partner — Fominov Consulting,

The Most Collaborative Business Partner — Caspel,

The Most Innovative Technology Partner — Ultra Technologies,

The Best Media Partner — Infocity.

Отметив выдающиеся заслуги партнеров и пожелав всем достижения еще больших успехов в новом году, директор Techpro DC Нигяр Гасанова объявила, что в начале 2024 года дистрибьютор запускает новую мотивационную партнерскую программу, победители которой отправятся в морской круиз по Средиземному морю.

«В 2023 году победители мотивационной программы «THE BLUE PEARL OF NORTH AFRICA», организованной Techpro DC, получили возможность совершить незабываемую поездку в Марокко. И в новом году мы остаемся верны традиции, призывая наших партнеров активнее участвовать в продвижении представляемых нами вендоров, строя сильную и устойчивую IT-экосистему в регионе. А лучшие из них отправятся в новое путешествие!», — отметила Н.Гасанова.

Команда Techpro DC поздравляет всех с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и желает всем плодотворного и успешного Нового 2024 года!