85-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen V5 получил уникальный пульт

Компания Huawei представила новый smart-телевизор Smart Screen V5. Устройство получило экран SuperMiniLED диагональю 85 дюймов с 576 зонами подсветки и пиковой яркостью до 1600 нит. Есть поддержка антибликовой технологии, низкого уровня синего света и автоматической регулировки яркости.

Телевизор поддерживает масштабирование от 1080p до 4K. Для телепередач и спортивных мероприятий Smart Screen V5 получил интеллектуальный алгоритм динамической компенсации изображения в разрешении 4K при 120 к/с.

Smart Screen V5 оснащен уникальным пультом дистанционного управления Huawei Lingxi. Он поддерживает смахивание, постукивание, перетаскивание и другие жесты, доступные на мобильных устройствах, что позволяет удобно управлять контентом на большом экране.

Телевизор получил 2,1-канальную конструкцию, в которой сабвуфер обеспечивают глубокие и чистые басы. Благодаря беспроводному соединению с динамиками Huawei Sound, телевизор также можно объединить с двумя или четырьмя динамиками, чтобы сформировать 5.1-канальный домашний кинотеатр с объемным звуком. Используется HarmonyOS 4.

Цена Huawei Smart Screen V5 в Китае составляет $2500.