Azercell представляет обновленную услугу роуминга перед Новым годом

Ведущий мобильный оператор предлагает услуги роуминга в более чем 390 сетях в 160 странах.

Azercell предоставляет обновленную услугу роуминга перед Новым годом с целью развития клиентского опыта абонентов в роуминге.

Теперь интернет пакеты в роуминге стали более доступными. Azercell расширил охват, добавив более 60 дополнительных сетей. Абоненты могут воспользоваться роуминг интернет пакетами Azercell в сетях 210 операторов в более чем 88 странах. Кроме того, при использовании пакетов нет необходимости выбирать сеть вручную.

Во время путешествий с использованием приложения «Kabinetim», официального сайта Azercell и службы поддержки (Live chat) за использование трафика плата не взимается.

Также, учитывая запросы партнеров, специально для корпоративных клиентов предоставлен новый роуминг пакет для Интернета объемом 10 ГБ.

Для получения более подробной информации об услуге роуминга от Azercell посетите https://www.azercell.com/az/personal/plans-and-services/roaming.html