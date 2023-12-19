Nar и NETTY наградили лучшие интернет-инициативы

В целях оказания поддержки новаторским интернет-инициативам в Азербайджане Nar и NETTY наградили лучшие интернет-проекты года. В соответствии с решением экспертного совета и результатами голосования интернет-пользователей победителями были выбраны 20 проектов.

В этом году победители были объявлены в номинациях “Государство и электронное правительство”, “Социальная ответственность и общество”, “Бизнес и предпринимательство” и других. Подробная информация о победителях доступна на странице netty.az/az/winners.

Отметим, что Nar не только предоставляет телекоммуникационные услуги высокого качества, но и последовательно реализует проекты по развитию отечественного ИТ-рынка. Основанная в 2004 году Интернет-Премия NETTY сотрудничает с Nar с 2018 года и ежегодно награждает лучшие проекты, созданные в азербайджанском сегменте Всемирной сети.