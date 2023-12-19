spot_img
20 декабря, 2023
ДомойТелекомНовости операторовNar и NETTY наградили лучшие интернет-инициативы

Nar и NETTY наградили лучшие интернет-инициативы

NETTY

В целях оказания поддержки новаторским интернет-инициативам в Азербайджане Nar и NETTY наградили лучшие интернет-проекты года. В соответствии с решением экспертного совета и результатами голосования интернет-пользователей победителями были выбраны 20 проектов.

В этом году победители были объявлены в номинациях “Государство и электронное правительство”, “Социальная ответственность и общество”, “Бизнес и предпринимательство” и других. Подробная информация о победителях доступна на странице netty.az/az/winners.

Отметим, что  Nar  не только предоставляет телекоммуникационные услуги высокого качества, но и последовательно реализует проекты по развитию отечественного ИТ-рынка. Основанная в 2004 году Интернет-Премия NETTY сотрудничает с Nar с 2018 года и ежегодно награждает лучшие проекты, созданные в азербайджанском сегменте Всемирной сети.

Предыдущая статья
Список смартфонов, которые первыми получат глобальную версию HyperOS
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,086ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»