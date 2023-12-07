QNAP NAS — идеальная среда для видеопроизводства, позволяющая повысить эффективность работы и сократить расходы на управление данными

Специалисты студий видеопроизводства сегодня оперируют файлами терабайтных размеров и осуществляют видеомонтаж, цветокоррекцию и окончательную обработку материала с помощью ресурсоемких профессиональных приложений. К тому же, появление видео в формате 4K и 8K, а также спрос на его просмотр без компрессии, бросает новые вызовы индустрии. Поэтому ключевой задачей для таких студий является поддержание высокой пропускной способности, достаточной для бесперебойной работы над видеоматериалом без потерь кадров и задержек, как правило, с нескольких рабочих станций. Зачастую, когда речь идет о петабайтах информации и кластерной организации хранения, возникает необходимость в системах хранения, обеспечивающих беспрецедентную эффективность, в том числе, при совместной работе над крупными проектами.

Среди ключевых требований к системам хранения данных в сфере видеопроизводства и телевещания можно выделить высокую пропускную способность и неснижаемую производительность даже в случае отказа дисков, возможность «горячей» замены аппаратных элементов без простоя, возможность настройки приоритетов по приложениям, используемым в технологическом процессе, гибкую поддержку интерфейсов доступа к данным, а также высокую вертикальную и горизонтальную масштабируемость системы. Такие системы должны обеспечивать высокопроизводительное и надежное хранение петабайтных объемов данных с минимальными инвестициями.

QNAP NAS предлагает эффективное решение для хранения резервных копий и обмена данными, которое не только значительно оптимизирует производство видеоконтента, но также расширит возможности совместной работы и обеспечит защиту всех ваших файлов. Вы сможете наслаждаться беспрецедентной эффективностью работы с устройствами QNAP независимо от того, являетесь ли вы самодостаточным производителем контента для YouTube или участвуете в совместной работе над несколькими масштабными видеопроектами.

Преимущества QNAP NAS

Благодаря функции RAID Protection (за исключением RAID 0) вам больше не нужно будет беспокоиться о потере данных из-за сбоя диска.

Совместимость QNAP NAS с популярным программным обеспечением NLE (нелинейного редактирования), таким как Adobe Premiere, Apple Final Cut Pro, BlackMagic DaVinci Resolve и другими.

По мере роста качества аудиовизуальной продукции растут и ваши требования к хранению информации. QNAP NAS поддерживает расширение хранилища с помощью модулей JBOD, что делает масштабирование емкости хранилища гибким и удобным.

Многие модели QNAP NAS оснащены встроенными портами Thunderbolt, 25GbE, 10GbE, 2,5GbE или USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), что упрощает создание центра для совместной работы.

Вы можете подключить общие папки NAS к своему компьютеру (по протоколу SMB) для удобного доступа, такого же, как и к папкам на вашем компьютере.

QNAP NAS обеспечивает одновременный доступ к файлам нескольких пользователей и поддерживает настройки разрешений доступа к папкам с целью обеспечения безопасности данных.

QNAP — ведущий мировой бренд, производящий устройства NAS с поддержкой Thunderbolt. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет значительно сократить время копирования и ожидания данных. Сетевое хранилище Thunderbolt позволяет вам больше сосредоточиться на творческой работе и повысить производительность. К тому же, для совместных сред работы NAS QNAP и сетевые коммутаторы компании с поддержкой 10GbE/25GbE мгновенно повышают общую производительность передачи данных по сети и сводят к минимуму возможные задержки. Каждый редактор может легко получать доступ к аудио- и видеофайлам и редактировать их на QNAP NAS, что значительно повышает эффективность совместной работы. Прекрасным примером таких NAS являются представленные в октябре этого года сетевые хранилища TVS-h674T/TVS-h874T Thunderbolt 4 NAS, предназначенные исключительно для создателей видеоконтента.

Для резервного хранения ваших файлов вы можете использовать другой NAS или доверенное облачное хранилище, которым является myQNAPcloud. myQNAPcloud Storage размещается на платформе QNAP, которая прекрасно работает с решениями для резервного копирования QNAP NAS. А все пользователи QNAP NAS с учетной записью QNAP получают доступ к бесплатному дисковому пространству объемом 16 ГБ. Кроме того, 1 TB в облачном сервисе QNAP стоит всего 7,49 доллара. Это является гарантией того, что критически важный контент будет защищен и доступен из любого места, улучшая управление данными и совместную работу в рамках творческого рабочего процесса.

Устройства QNAP NAS предполагают возможность создания массы сценариев по настройке совместных рабочих процессов постобработки видео. В их числе:

Совместная работа, хранение и резервное копирование данных на нескольких рабочих станциях. Этот сценарий прекрасно подходит для команд или студий от 10 и более человек, требующих одновременного доступа к видеофайлам с возможностью редактирования в режиме онлайн. Требование резервного копирования огромных файлов и эффективного контроля версий.

Решение для хранения данных на основе флэш-памяти с малой задержкой, которое подходит для студий от 25 и более человек. Профессиональные студии, которые занимаются производством видео в формате 4К или 8K и требуют максимальной эффективности передачи и подключения к сети, оценят такое решение.

Личное решение, которое предоставляет отдельным видеоредакторам выделенное дисковое пространство большой емкости и возможность подключения на скорости 2,5GbE или выше. Несколько устройств NAS в офисе можно подключить друг к другу, настроив синхронизацию определенных папок между ними.

Управление процессами постобработки, что позволяет быстро импортировать контент с карт памяти камеры в NAS Thunderbolt 4 для перекодирования и последующей работы.

Клиенты QNAP дают самые высокие оценки продукции компании, отмечая, что данные решения позволяют их сотрудникам улучшить процессы совместной работы и поднять производительность, обеспечив синхронизацию файлов между удаленными членами команды. Особо выделяют заказчики также возможность обеспечения сохранности данных с помощью резервного копирования и то, что сетевые накопители QNAP позволяют делать мгновенные снимки (Snapshots), защищающие файлы от потери данных в случае случайных изменений.

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