Meta начала блокировку передачи сообщений между Instagram и Facebook Messenger

Компания Meta Platforms начала процесс отключения возможности «чатов между приложениями», которая позволяла отправлять сообщения из Instagram в Facebook Messenger и наоборот.

Скорее всего, данное решение связано с намерением компании повысить уровень соответствия своих продуктов Закону о цифровых рынках (DMA) Евросоюза, который содержит определенные требования к платформам обмена сообщениями.

В 2020 году Meta, на тот момент называвшаяся Facebook, объявила о запуске кроссплатформенной интеграции, позволившей пользователям Instagram и Facebook Messenger напрямую отправлять сообщения друг другу. Теперь с середины декабря 2023 года возможность организации чатов между Instagram и Facebook Messenger станет недоступна. Разработчики отмечают, что пользователи больше не смогут начинать новые текстовые или голосовые беседы с помощью учетных записей Instagram и Facebook Messenger. При этом все уже существующие чаты сохранятся, но будут доступны только для чтения. Кроме того, пользователи не смогут просматривать статус собеседников в другой соцсети.