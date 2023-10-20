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20 октября, 2023
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QNAP выпускает первые в мире NAS Thunderbolt 4 TVS-h674T/TVS-h874T на базе процессоров Intel Core i5/i7/i9 12-го поколения

QNAP Systems

Непревзойденная производительность, надежность и универсальность в управлении данными произведут революцию в работе творческих профессионалов со своими медиапроектами. Кроме того, впервые QNAP предоставляет возможность приобрести укомплектованные и протестированные NAS с уже установленными HDD от Seagate или WD с 5-летней гарантией на все устройства. Доступны конфигурации с HDD от Seagate или WD объемом 12, 16, 20 или 22 TB.

 

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила TVS-h674T/TVS-h874T Thunderbolt 4 NAS. Сетевое хранилище предназначено исключительно для создателей видеоконтента, благодаря чему пользователи смогут повысить производительность и с удивительной эффективностью защитить ценные творческие произведения. Доступны следующие модели:

  • TVS-h674T-i5-32G: Thunderbolt NAS с 6 отсеками для 3,5-дюймовых HDD SATA; 6-ядерный/12-поточный процессор Intel Core i5 12-го поколения; графика Intel UHD 730; 32 ГБ оперативной памяти DDR4;
  • TVS-h874T-i7-32G: Thunderbolt NAS с 8 отсеками для 3,5-дюймовых HDD SATA; 12-ядерный (8P+4E)/20-поточный процессор Intel Core i7 12-го поколения; графика Intel UHD 770; 32 ГБ оперативной памяти DDR4;
  • TVS-h874T-i9-64G: Thunderbolt NAS с 8 отсеками для 3,5-дюймовых HDD SATA; 16-ядерный (8P+8E)/24-поточный процессор Intel Core i9 12-го поколения; графика Intel UHD 770; 64 ГБ оперативной памяти DDR4.

«Мы стремимся предоставить профессионалам передовые решения, которые расширяют их творческий потенциал. Серия TVS-hx74T Thunderbolt 4 NAS является свидетельством нашей приверженности этой цели, предлагая непревзойденные возможности, производительность и возможности расширения для удовлетворения растущих потребностей творческой индустрии», — сказал генеральный директор QNAP Мейджи Чанг (Meiji Chang).

TVS-h674T-i5-32G-72S-AR5 TVS-h874T-i7-32G-96S-AR5

Рассказывая о сотрудничестве с QNAP, генеральный директор подразделения клиентских подключений корпорации Intel Джейсон Зиллер (Jason Ziller) отметил: «Intel рада сотрудничать с QNAP в разработке сетевого хранилища TVS-hx74T с технологией Thunderbolt. Наши мощные процессоры Intel Core и опыт QNAP в области хранения данных привели к созданию революционного продукта для создателей видеоконтента».

Основные характеристики TVS-hx74T:

  • Процессоры Intel Core. процессоры Intel Core i9, i7 и i5 12-го поколения обеспечивают невероятную вычислительную мощность, обеспечивая совместное редактирование видео 4K на нескольких рабочих станциях.
  • Встроенный графический процессор для быстрого перекодирования видео. TVS-hx74T ускоряет перекодирование материалов в формате RAW в реальном времени, обеспечивая быстрый доступ к файлам и их просмотр для пользователей, коллег и клиентов на разных устройствах.
  • Возможность подключения Thunderbolt 4. Два встроенных порта Thunderbolt 4 обеспечивают высокую скорость передачи данных.
  • Оптимизированный рабочий процесс для совместной работы. Серия TVS-hx74T обеспечивает возможность подключения нескольких пользователей Mac/PC и обеспечивает гибкую настройку привилегий доступа, защищая от несанкционированного доступа.
  • Том NVMe SSD. TVS-hx74T оснащен двумя слотами M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, поддерживающими твердотельные накопители M.2 NVMe для создания сверхбыстрых томов, предназначенных для работы над незавершенными проектами.
  • До 154 ТБ памяти. TVS-hx74T предлагает достаточно места для удовлетворения постоянно растущих требований творческих проектов.
  • Возможность обновления 25/10 GbE. Серия TVS-hx74T со слотами PCIe Gen 4 и 2,5GbE в стандартной комплектации гарантирует возможность дальнейшего расширения сети, что делает ее идеальным решением для задач с интенсивным использованием полосы пропускания, включая редактирование видео 4K и создание мультимедийного контента.
  • Операционная система на базе ZFS. Серия TVS-hx74T обеспечивает гибкое управление хранилищем, комплексную защиту данных и оптимизированную производительность, отвечающую требованиям творческих профессионалов.
  • Самовосстановление поврежденных данных. Благодаря функции самовосстановления TVS-hx74T автоматически обнаруживает и исправляет поврежденные данные, обеспечивая бесперебойное видеопроизводство без каких-либо сбоев и гарантируя спокойствие создателям контента.
  • Резервное копирование данных NAS с помощью myQNAPcloud Storage. myQNAPcloud Storage — это облачное хранилище, предоставляемое QNAP. Каждому пользователю устройств QNAP доступно бесплатное облачное хранилище объемом 16 ГБ. Это является гарантией того, что критически важные данные будут защищены и доступны из любого места, улучшая управление данными и совместную работу в рамках творческого рабочего процесса.

Новинки будут доступна на азербайджанском рынке в ближайшее время. Гарантия на TVS-hx74T составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет. Цена моделей с включенными в конфигурацию HDD Seagate объемом 12 TB с 5-летней гарантией в MSRP составит:

  • TVS-h674T-i5-32G-72S-AR5 (total capacity 72TB), 6*Seagate ST12000NM000J, 5 Years ARP, Assembly + Test — 9,999 AZN;
  • TVS-h874T-i7-32G-96S-AR5 (total capacity 96TB), 8*Seagate ST12000NM000J, 5 Years ARP, Assembly + Test — 12,499 AZN;
  • TVS-h874T-i9-64G-96S-AR5 (total capacity 96TB), 8*Seagate ST12000NM000J, 5 Years ARP, Assembly + Test — 13,999 AZN.
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