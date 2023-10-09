QNAP запускает бета-версию публичного облака myQNAPcloud Storage

Летом этого года компания QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик вычислительных, сетевых решений и решений для хранения данных, запустила бета-версию публичного облака myQNAPcloud Storage. В рамках сервиса 16 GB облачного пространства предлагается бесплатно, а 1 TB стоит 7,49 доллара. Объем максимального пакета пока ограничен 10 TB. Сегодня мы рассмотрим функции и ограничения этого сервиса, а также кратко ознакомимся с интерфейсом.

myQNAPcloud Storage, конечно же, совместим с приложениями Hybrid Backup Sync и HybridMount, доступными на QNAP NAS, а поддержка Hybrid Backup Center и QuTScloud появится позже. Бета-версия открыта для всех желающих — вам просто нужно иметь учетную запись QNAP, чтобы получить к ней доступ. После регистрации вы столкнетесь с предупреждением о мерах предосторожности, всегда полезными в подобных ситуациях: «Перед тестированием этого программного обеспечения необходимо создать резервную копию важных данных». Также вам предложат обеспечить безопасность учетной записи, установив двухэтапную аутентификацию в Google Authenticator или Microsoft Authenticator.

Данные в myQNAPcloud Storage могут быть расположены в 12 точках мира, разделенных на три зоны: Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа. Таким образом, для хранения нам доступны data-центры в Японии (Токио и Осака), Сиднее, Сингапуре, США (Орегон, Вирджиния и Техас), Лондоне, Париже, Амстердаме и Франкфурте. В семи случаях (особенно во всех европейских городах) серверы QNAP расположены в Equinix. К сожалению, в бета-версии функция межрегиональной передачи данных не предлагается, поэтому, если вы захотите изменить место хранения своих данных, вам придется все скачать, а затем перезалить на новый сервер.

Бесплатная версия предоставляет 16 Gb памяти, чего достаточно для первого доступа. Но эта версия не дает доступ к полному функционалу облачного сервиса. Платные подписки стоят одинаково вне зависимости от вашего местоположения. Сейчас за первый месяц использования предлагается 50% скидка, а в реальности (без скидок) на сайте вы увидите следующие цены:

50 GB: 1,49 доллара в месяц или 9,49 доллара в год.

500 GB: 4,99 доллара в месяц или 49,99 доллара в год.

1 TB: 7,49 доллара в месяц или 74,99 доллара в год.

2 ТB: 14,99 доллара в месяц или 149,99 доллара в год.

5 ТB: 37,99 доллара в месяц или 374,99 доллара в год.

10 ТB: 74,99 доллара в месяц или 749,99 доллара в год.

В принципе, цены вполне конкурентоспособные, к тому же, myQNAPcloud Storage выглядит значительно дешевле, чем Amazon S3, Microsoft Azure и Google Cloud. Компания взимает плату только за место для хранения, а передача данных при этом совершенно бесплатна.

Теперь давайте рассмотрим функции и услуги, которые предлагает QNAP в рамках этого сервиса. Во-первых, вы можете сохранять до 20 версий каждого файла, чтобы при необходимости вернуться к ним. Но будьте осторожны, так как эта возможность доступна только в рамках платной подписки. Во-вторых, производитель указывает, что все данные, хранящиеся в myQNAPcloud Storage в состоянии покоя, шифруются на стороне сервера с помощью 256-битного алгоритма AES. Заявленная доступность составляет 99,999999999%. QNAP также рекомендует своим пользователям включать шифрование клиентского сайта при создании заданий резервного копирования с помощью Hybrid Backup Sync, чтобы зашифровать данные перед их передачей.

QNAP не налагает какие-либо ограничения ни в ту, ни в другую сторону. Также MyQNAPcloud Storage не взимает плату за исходящие данные, но тарифные планы не подходят для видеохостинга, где коэффициент исходящей загрузки может превышать объем хранилища. myQNAPcloud Storage поддерживает большинство типов файлов, включая форматы изображений Microsoft Office, iWork, Adobe и RAW. Изображения и видео не сжимаются и не обрабатываются, что делает myQNAPcloud Storage подходящим для хранения медиаконтента с высоким разрешением.

Помимо того, что myQNAPcloud Storage охватывает 12 центров обработки данных по всему миру и предоставляет комплексное решение для резервного копирования, сервис позволяет использовать различные способы восстановления файлов и служб в соответствии с потребностями пользователя. В их число входят:

Восстановление на локальный NAS. Восстановление данных на локальный или удаленный NAS с помощью Hybrid Backup Sync. С помощью облачной платформы Hybrid Backup Center можно централизованно управлять резервным копированием и восстановлением большого количества распределенных NAS в организации и предоставлять инструмент визуальной топологии.

Восстановление в QuTScloud: Облачное NAS-хранилище QuTScloud может обеспечить более быстрое восстановление данных без какого-либо оборудования.

Подключение к удаленному NAS. С помощью HybridMount предприятия с филиалами могут использовать myQNAPcloud Storage в качестве общей облачной папки и подключать ее к локальному NAS каждого филиала. Все члены команды могут получить доступ к одной и той же папке с гибкими разрешениями на чтение и запись.

Также в своем FAQ компания сообщает, что планирует предоставить S3-совместимое объектное хранилище, которое позволит пользователям получать к нему доступ через Amazon S3 API. Кроме того, QNAP планирует запустить myQNAPcloud Surveillance, который будет поддерживать загрузку видеозаписей наблюдения непосредственно с устройств QNAP в облачное хранилище. Кроме того, мы провели несколько быстрых тестов web-интерфейса myQNAPcloud Storage и не были разочарованы. Такая возможность обеспечивает доступ к облачному хранилищу в любое время, в любом месте и с любого устройства. А подключив myQNAPcloud Storage к локальному NAS с помощью HybridMount, вы можете получить доступ к пространству myQNAPcloud Storage в Проводнике для компьютеров с операционной системой Windows или Finder для Mac через SMB.

Благодаря более чем 10-летнему опыту предоставления гибридных облачных решений QNAP, сервис myQNAPcloud Storage является простым в использовании и прекрасно масштабируемым местом резервного копирования для всех пользователей QNAP NAS — от малого бизнеса до международных корпораций. А покрытие по всему миру с 12 центрами обработки данных обеспечивает пользователям myQNAPcloud Storage более быстрое обслуживание. Для транснациональных предприятий эти data-центры и вовсе могут использоваться как эффективный способ обмена информацией и обработки больших объемов данных между штаб-квартирой и филиалами.