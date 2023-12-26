Представлены субфлагманы Huawei Nova 12 Pro и 12 Ultra с новыми чипами Kirin

В Китае состоялась презентация серии субфлагманских смартфонов Huawei Nova 12, в которую вошли сразу четыре модели. Это Nova 12 Pro, 12 Ultra, Nova 12 и 12 Lite.

В этой новости расскажем о старших версиях — Nova 12 Pro и 12 Ultra. Единственные различия между моделями — это процессоры и наборы памяти. Обе версии построены на фирменных однокристальных системах Kirin с интегрированным модемом 5G. Кроме того, смартфоны получили поддержку двусторонней спутниковой связи и продвинутую систему камер с переменной апертурой. Рамы у обеих моделей пластиковые, задняя панель Pro-версии выполнена из стекла, а у Ultra – это пластик с эко-кожей.

Nova 12 Pro и 12 Ultra оборудованы загнутым по бокам 10 битным 6,78-дюймовым OLED-экраном (LTPO) с разрешением 2776 x 1224 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 300 Hz и частотой ШИМ-затемнения 2160 Hz. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Kunlun Glass 2.

В основе Nova 12 Pro лежит процессор Kirin 8000, объем оперативной памяти составляет 12 Gb, емкость встроенной – 256 или 512 Gb. Nova 12 Ultra построен на базе SoC Kirin 9000SL, объем ОЗУ — 12 Gb, ПЗУ — 512 Gb или 1 Tb.

В основную камеру вошли датчики на 50 Мп (RYYB, переменная диафрагма f/1.4-4.0) и 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, угол обзора 112 гр., автофокус от 2 см). Фронтальные камеры также с двумя модулями: 60 Мп (широкоугольный объектив, 1/2,61″, f/2.4, угол обзора 100 гр., автофокус) и 8 Мп (f/2.2, оптический зум 2x, автофокус). Все камеры поддерживают запись видео в формате 4К.

Емкость аккумулятора составила 4600 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Также есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, разъем USB Type-C (USB 2.0), две nanoSIM-карты и экранный сканер отпечатков пальцев. Смартфоны работают под управлением HarmonyOS 4. Габариты составляют 163,14 x 74,96 x 7,68 мм, вес Pro-версии — 201 гр., Ultra – 198 гр. Обе модели доступны в синей, белой и черной расцветках.

Цены: Huawei Nova 12 Pro: 12/256 Gb – $559, 12/512 Gb – $615. Nova 12 Ultra: 12/512 Gb — $656, 12 Gb/1 Tb – $767. На китайские прилавки Nova 12 Pro поступит 5 января, Nova 12 Ultra появится на неделю позже, 12 января.

Кроме того, с 18 января в продажу поступит лимитированное розовое издание Nova 12 Pro специально для женщин, которое поставляется в особой коробке с набором розовых аксессуаров.