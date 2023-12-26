Huawei Nova 12 и 12 Lite – стильные смартфоны по доступной цене

Сегодня компания Huawei представила линейку смартфонов Nova 12. В этой новости речь пойдет о базовых моделях Nova 12 и 12 Lite, а о топовых Nova 12 Pro и 12 Ultra можно прочитать здесь.

Huawei Nova 12 и 12 Lite получили плоский 10 битный 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2412 х 1084 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой дискретизации сенсора 300 Hz и частотой ШИМ-затемнения 1440 Hz. Задняя панель смартфонов выполнена из стекла.

Nova 12 построен на базе процессора Kirin 8000. Самая простая модель, Nova 12 Lite, единственная в новой линейке оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 778G (4G). Объем ОЗУ — 8 Gb, ПЗУ – 256 или 512 Gb. Набор камер у обеих моделей одинаковый. Основная камера с датчиками на 50 Мп (f/1.9) и 8 Мп (широкоугольный объектив, f/2.2, автофокус, макро), разрешение фронтальной составляет 60 Мп (f/2.4, HDR, угол обзора 100 градусов).

Емкость аккумулятора у Nova 12 составляет 4600 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт. Nova 12 Lite получил аккумулятор на 4500 мАч (66 Вт). В оснащение смартфонов также входят поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE, GPS, NFC, разъем USB Type-C (USB 2.0), две nanoSIM-карты и экранный сканер отпечатков пальцев. Смартфоны работают под управлением HarmonyOS 4. Габариты и вес – 161,29 х 74,96 х 6,88 мм и 168 гр. Обе модели будут предложены в синей, белой и черной расцветках корпуса.

Цены: Huawei Nova 12: 8/256 Gb – $419, 8/512 Gb – $475. Nova 12 Lite: 8/256 Gb — $349, 8/512 Gb – $391. Старт продаж назначен на 5 января.