spot_img
27 декабря, 2023
ДомойТелекомНовости операторовСостоялась церемония награждения победителей «AZERCELL CUP»

Состоялась церемония награждения победителей «AZERCELL CUP»

AZERCELL CUP

В рамках конкурса «AZERCELL CUP», прошедшего при совместной организации ООО «Azercell Telecom» и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, состоялось награждение победителей. Более 1000 учащихся 6-8 классов приняло участие в турнире «AZERCELL CUP». 30 школьников, отличившихся специальными знаниями в области информатики, заняли первое, второе и третье места. Победители были награждены медалями, сертификатами и ценными подарками от лидирующего мобильного оператора.

На торжественное мероприятие также были приглашены сотрудники Института образования, педагогический состав, готовящий школьников к олимпиадам, и студенты престижных вузов, активно участвующие в организации тренингов.

Основная цель конкурса «AZERCELL CUP» заключается в поддержке школьников, интересующихся цифровыми технологиями, информатикой, компьютерной инженерией и программированием, а также внесении вклада в их личностное и научное развитие. Школьники, показавшие наиболее высокие результаты, имели возможность принять участие в подготовительных программах к международным Олимпийским играм, организованных Институтом образования, а некоторые из них представляли нашу страну на ряде международных соревнований в уходящем году.

С 2017 года при поддержке «Azercell Teleсom» наши школьники успешно представляют страну на международных олимпиадах различного масштаба и завоевали в общей сложности 54 медали, в числе которых 3 золотые, 14 серебряных и 34 бронзовых.

Предыдущая статья
85-дюймовый телевизор Huawei Smart Screen V5 получил уникальный пульт
Следующая статья
Представлены субфлагманы Huawei Nova 12 Pro и 12 Ultra с новыми чипами Kirin
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,087ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»