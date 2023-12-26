Состоялась церемония награждения победителей «AZERCELL CUP»

В рамках конкурса «AZERCELL CUP», прошедшего при совместной организации ООО «Azercell Telecom» и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, состоялось награждение победителей. Более 1000 учащихся 6-8 классов приняло участие в турнире «AZERCELL CUP». 30 школьников, отличившихся специальными знаниями в области информатики, заняли первое, второе и третье места. Победители были награждены медалями, сертификатами и ценными подарками от лидирующего мобильного оператора.

На торжественное мероприятие также были приглашены сотрудники Института образования, педагогический состав, готовящий школьников к олимпиадам, и студенты престижных вузов, активно участвующие в организации тренингов.

Основная цель конкурса «AZERCELL CUP» заключается в поддержке школьников, интересующихся цифровыми технологиями, информатикой, компьютерной инженерией и программированием, а также внесении вклада в их личностное и научное развитие. Школьники, показавшие наиболее высокие результаты, имели возможность принять участие в подготовительных программах к международным Олимпийским играм, организованных Институтом образования, а некоторые из них представляли нашу страну на ряде международных соревнований в уходящем году.

С 2017 года при поддержке «Azercell Teleсom» наши школьники успешно представляют страну на международных олимпиадах различного масштаба и завоевали в общей сложности 54 медали, в числе которых 3 золотые, 14 серебряных и 34 бронзовых.